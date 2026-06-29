Paquetá tem problema na coxa e passará por exames; Raphinha já não sente dores

HOUSTON, EUA (FOLHAPRESS) - Aliviado, como descreveu, após a suada vitória do Brasil sobre o Japão, Carlo Ancelotti agora começa a pensar no time que utilizará no próximo domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para desenhar a equipe que enfrentará Costa do Marfim ou Noruega, ouvirá inicialmente as atualizações do departamento médico.

Casemiro e Lucas Paquetá deixaram o jogo de segunda (29) mancando e serão avaliados -a preocupação é bem maior com o segundo. Já Raphinha, que foi desfalque nas últimas duas partidas, trabalha para ficar à disposição do comandante no confronto marcado para o fim de semana, em East Rutherford.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o atacante está, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), "sem dores, em tratamento, mas sem previsão de retorno". O gaúcho sentiu o problema durante o triunfo sobre o Haiti, em 19 de junho. Já se passaram dez dias, e a expectativa é que ele se junte ao restante do grupo em algum momento desta semana.

Na sua ausência, o adolescente Rayan, de 19 anos, vem executando um bom papel na ponta direita e tem boa chance de ser mantido. Se Raphinha reunir condições de jogo, provavelmente ainda será com restrição de minutos. Nesse caso, ficará como opção de banco para Ancelotti no MetLife Stadium.

Paquetá, por sua vez, passará por exames nesta terça (30), na base da seleção nos Estados Unidos, em Nova Jersey. O meio-campista teve de ser substituído no intervalo contra o Japão, com um problema na coxa esquerda, e deixou o gramado amparado por Neymar e Endrick. Quando a delegação deixou o NRG Stadium, em Houston, ele ainda estava mancando.

Já o caso de Casemiro, outro que saiu de campo acusando um incômodo, parece não ser grave. Ao menos essa é a avaliação do próprio jogador. "Estou bem, só fiquei com dor no [músculo] adutor. Cãibra, nada de mais", afirmou o autor do primeiro gol da virada que classificou o Brasil às oitavas do Mundial.

A seleção, pouco depois da partida, partiu de volta a Nova Jersey. Há um treinamento marcado para as 11h locais (13h de Brasília) de terça, no CT de Columbia Park, em Morristown. Após a atividade, os atletas almoçarão e ganharão descanso até o fim da tarde de quarta (1º), quando se reapresentarão à comissão técnica.