Paquetá sente dores na coxa esquerda e vai passar por exames na seleção

NOVA JERSEY, EUA E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Endrick no intervalo da vitória da seleção brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo.

O meia irá passar por exames médicos para saber a gravidade da lesão. No segundo tempo, já no banco de reservas, o jogador do Flamengo estava mancando.

Pouco antes de ser convocado para a Copa, Paquetá também havia sofrido uma lesão na coxa esquerda pelo Flamengo, mas na ocasião foi um edema no tendão.

Na segunda rodada da fase de grupos, Raphinha sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e, desde então, não atuou mais. Ele tem sido substituído por Rayan.

Classificado, o Brasil agora aguarda nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília), em Dallas (EUA).