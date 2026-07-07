Pai de Neymar pede para o filho continuar no futebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar Santos, o pai do jogador Neymar, publicou uma longa carta para o filho no Instagram com um pedido para que ele continue a jogar futebol.

"Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", escreveu.

Após falar sobre a trajetória do atleta, descrita como linda, desafiadora, muitas vezes dolorosa e abençoada, o empresário pediu para Neymar desfrutar do futebol e não carregar sobre os ombros o peso "das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta".

"Há coisas que pertencem aos homens, mas há decisões que pertencem somente a Deus", disse.

Sem citar diretamente a Copa do Mundo, Neymar pai afirmou que decisões tomadas hoje não definem a história do filho.

"Um sonho que ainda não aconteceu não significa que ele morreu. O fim da história nunca é determinado por um momento difícil. Quem escreve o último capítulo da nossa vida é Deus".

O empresário sugeriu que o jogador não tenha medo do amanhã, continue treinando, sorrindo e jogando futebol.

"Abrace seus filhos. Ame sua família. Continue sendo o homem que Deus chamou para ser. O resto entregue nas mãos Senhor".

"Te amo", o jogador respondeu ao pai, também no Instagram, na madrugada desta terça (7).

O atleta sinalizou o fim de suas participações em Copas do Mundo após a derrota por 2 a 1 do Brasil para a Noruega, no domingo (5), nas oitavas de final da disputa.

"Tentei. Agora, acabou", afirmou, ainda no gramado do MetLife Stadium. "Comecei aqui, fechei aqui", disse, lembrando que sua caminhada em verde e amarelo teve início na arena de Nova Jersey, em 2010, com uma vitória por 2 a 0 em amistoso contra os Estados Unidos.