Pai de Messi enfrenta problemas de saúde, anuncia família do jogador

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A família de Leonel Messi emitiu um comunicado nesta quinta-feira (18) na tentativa de cessar as especulações sobre a saúde do pai do jogador argentino, que chorou após marcar seu primeiro gol nesta Copa do Mundo, durante o jogo de terça (16) contra a Argélia.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats "A família Messi informa que Jorge está com um problema de saúde. Ele está sob supervisão médica, se recuperando e evoluindo favoravelmente", diz a nota.

"Diante das notícias, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram um assunto estritamente privado e familiar."

O comunicado não menciona qual é a problema de saúde de Jorge Messi, que tem 68 anos e é o principal empresário da carreira do filho. Versões que circulam na imprensa argentina tampouco ajudam a esclarecer o que se passa --segundo o jornal Clarín, ele teria sido internado nas últimas horas em um hospital em Rosario; o La Nacion, por sua vez, diz que o empresário passou por uma intervenção clínica na terça, mas que o estado de saúde dele não piorou.

A família costuma manter discrição em relação ao tema, mas uma declaração de Messi na estreia da Argentina no torneio voltou os holofotes para a situação.

"Por que eu chorei? Foi algo completamente alheio ao futebol. Passei por alguns dias difíceis", disse ele ao falar sobre as lágrimas após o primeiro dos três gols que marcou na partida. "Mas sou grato a toda a delegação e aos meus companheiros de equipe porque eles sempre estiveram ao meu lado, me dando muita força para superar isso."

No dia seguinte, a agência de notícias Reuters afirmou que uma pessoa próxima à família disse que Jorge estava enfrentando problemas de saúde.

"A família deseja esclarecer que somente seus familiares mais próximos possuem informações precisas e confiáveis sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não seja proveniente da família e de seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira", afirmou a família no comunicado desta quinta. "A saúde de uma pessoa e a tranquilidade do seu ambiente não devem ser objeto de especulação ou de interesse irresponsável da mídia."

A seleção argentina enfrenta a Áustria na próxima segunda-feira (22).