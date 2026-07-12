Pai de Haaland critica arbitragem após queda da Noruega e diz que foram 'roubados'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alf-Inge Haaland, pai de Erling Haaland, voltou a criticar a arbitragem após a eliminação da Noruega para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo.

Alf-Inge afirmou que a Noruega "foi roubada" pela arbitragem. O pai do astro da seleção norueguesa fez o comentário ao compartilhar uma postagem de um jornalista inglês no X (antigo Twitter).

"Sério? Salvo pelo árbitro. Espero que vocês ganhem a Copa agora. Mas sinto que fomos roubados hoje", dissse Alf-Inge Haaland.

O ex-jogador já havia feito um comentário irônico logo após a partida. "Parabéns, Bellingham e árbitro", escreveu em outra publicação.

A Noruega ficou na bronca por dois lances. Em um deles, a reclamação se deve a um suposto toque da bola no cabo que sustenta uma das câmeras que percorre o gramado no lance do primeiro gol inglês -a Fifa divulgou que o sensor instalado na bola não detectou o suposto choque.

A outra bronca se deu em um gol anulado. Na etapa final, Heggem aproveitou sobra na área e fez o que seria o tento do 2 a 1 dos noruegueses àquela altura. O árbitro Clement Turpin validou o lance em campo, mas foi chamado pelo VAR e verificou um empurrão de Haaland em Elliot Anderson antes da batida do escanteio. Por este motivo, ele determinou que a cobrança fosse repetida.

Noruega é eliminada

A Noruega saiu na frente no jogo disputado em Miami. No primeiro tempo, Schjelderup recebeu pela esquerda e surpreendeu Pickford com um chute que encobriu o goleiro.

Bellingham empatou ainda na etapa inicial. O inglês recebeu passe de Gordon, invadiu a área e bateu cruzado para deixar tudo igual.

A virada veio na prorrogação. Bellingham aproveitou rebote do goleiro Nyland e completou para as redes para definir a vitória inglesa por 2 a 1.

A Noruega se despediu com a melhor campanha da sua história nas Copas do Mundo. A seleção foi a segunda colocada do Grupo I -atrás apenas da França- e despachou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata.

A Inglaterra vai encarar a Argentina na semifinal. A partida será disputada na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Atlanta.