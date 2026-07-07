Oliver Kahn critica Fifa em caso Balogun e sugere nova final de 2002
(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-goleiro alemão Oliver Kahn usou as redes sociais para criticar a Fifa por anular a suspensão do atacante norte-americano Balogun nas oitavas de final da Copa do Mundo, lembrando-se de um caso do Mundial de 2002.
No ano do pentacampeonato do Brasil, Michael Ballack, um dos craques da Alemanha, perdeu a decisão por suspensão. Na ocasião, o meio-campista levou o segundo cartão amarelo na semifinal, contra a Coreia do Sul.
Situação de 2002 fez a Fifa mudar a regra nas Copas do Mundo seguintes. Desde então, os cartões amarelos são zerados após as quartas de final; assim, um jogador só perde a final por suspensão se for expulso na semi.
Kahn disse que a decisão da Fifa é uma forma de "reescrever" a história do futebol. Ironizando a decisão tomada pela entidade no caso Balogun, ele pediu a anulação da suspensão de Ballack e um novo confronto contra o Brasil.
"Se estamos reescrevendo a história do futebol agora, tenho uma pequena sugestão: gostaria que a FIFA anulasse o cartão amarelo mostrado a Michael Ballack na semifinal da Copa do Mundo de 2002, aquele que o deixou fora da final. E já que estamos nesse assunto, poderíamos muito bem jogar novamente a final contra o Brasil", disse Kahn.
Eleito pela Fifa o melhor jogador da Copa de 2002, Oliver Kahn falhou na final contra o Brasil. Quando o placar estava 0 a 0, o goleiro alemão rebateu uma finalização nos pés de Ronaldo, que abriu o caminho para o triunfo brasileiro por 2 a 0.
O CASO BALOGUN
Artilheiro americano havia sido expulso contra a Bósnia, na segunda fase, e deveria cumprir suspensão automática contra a Bélgica nas oitavas. No entanto, teve a punição anulada pela Fifa.
Houve interferência de Donald Trump no caso. O presidente norte-americano disse nesta segunda-feira (6) que conversou com a Fifa sobre o assunto. O presidente da entidade, Gianni Infantino, confirmou a conversa, mas ressaltou que os comitês são independentes.
Dentro de campo, a Bélgica superou as polêmicas e goleou os EUA: 4 a 1. Agora, os belgas enfrentam a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo.