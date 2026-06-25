Ochoa estreia na Copa e ganha patch especial que Messi e CR7 também usam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Icônico goleiro do México, Guillermo Ochoa viveu uma noite mágica nesta quarta-feira (24). Aos 40 anos, ele entrou em campo no decorrer da vitória da seleção mexicana sobre a Tchéquia por 3 a 0, se emocionou e ostentou um patch especial criado pela Fifa para esta Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Ochoa chegou a quatro edições de Copa com ao menos uma partida disputada (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele também esteve presente nos Mundiais de 2006 e 2010, mas não saiu do banco de reservas.

Ochoa fala em tom de despedida após homenagem: 'Dei tudo pela seleção'

A surpresa ficou pelo patch "Legacy" usado por ele na camisa. Ochoa ostentou na manga direita a estampa, usada nesta Copa por jogadores que entraram em campo em cinco ou mais edições. Estão entre eles Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Nagatomo (Japão), Neuer (Alemanha) e Modric (Croácia).

O goleiro não tinha o "direito" de usar justamente por não ter entrado em campo em, ao menos, cinco edições. A Fifa cedeu e permitiu que o mexicano usasse o selo nesta quarta-feira (24), justamente na partida em que saiu do banco para atuar em um jogo pelo quarto Mundial seguido.

A noite história de Ochoa começou aos 32 minutos do segundo tempo. Com o México já vencendo a partida, ele foi chamado pelo técnico Javier Aguirre para entrar e substituir Raul Rangel como uma forma de homenagem.

Ochoa entrou ovacionado pela torcida e recebeu a faixa de capitão. Com bola rolando, o mexicano não teve muito trabalho e viu sua seleção vencer com tranquilidade.

Entre lágrimas e sorrisos, ele foi jogado para o alto pelos companheiros após o apito final e teve o nome gritado pela torcida no Estádio Azteca.

COPA ESTAVA DISTANTE

Ochoa via o sonho da convocação para a sua sexta Copa do Mundo muito longe. Ao longo do ciclo, principalmente no último ano, o goleiro ficou de fora das convocações do técnico Javier Aguirre.

Luis Malagón (América-MEX), Raul Rangel (Chivas) e Carlos Acevedo (Santos Laguna) foram os três goleiros convocados meses antes da Copa e pareciam ter fechado o espaço. Entretanto, Malagón se machucou e não estava disponível na data do chamado para o Mundial. Foi aí que Ochoa reapareceu após praticamente um ano longe.

Aos 40 anos, Ochoa joga pelo AEL Limassol, do Chipre. Foram 26 jogos ao longo da última temporada. Antes das convocações após a lesão de Malagón, ele havia sido chamado pela última vez no meio do ano passado, para a disputa da Copa Ouro.