Oasis embala Inglaterra na Copa, mas Noel Gallagher não torce pelo país

(UOL/FOLHAPRESS) - Noel Gallagher, do Oasis, é o autor e compositor de Wonderwall, que vem embalando a torcida da Inglaterra nessa Copa do Mundo. Ele, no entanto, já assumiu não torcer para o país, mas está empolgado com o efeito da música no time inglês.

RELAÇÃO COMPLEXA COM A INGLATERRA

Noel Gallagher já declarou abertamente não torcer para o país. Como seus pais são irlandeses, ele também se considera irlandês por conta de sua ascendência.

"Eu não sou torcedor da Inglaterra. Eu sou irlandês", disse Gallagher à BBC em 2024.

Inclusive, já falou abertamente da influência da Irlanda nas músicas do Oasis, banda formada com seu irmão, Liam. "Acho que a influência irlandesa é forte no que faço e no que fizemos como banda, porque todos nós éramos de ascendência irlandesa", disse ao canal da banda no YouTube, também em 2024.

Mas isso não significa que Noel não se importe com futebol inglês, pelo contrário. O músico é torcedor fanático do Manchester City e já teve vontade até mesmo de comprar o clube, em 1995.

"Espero que eles sejam rebaixados para a terceira divisão para que eu possa comprar o clube por cerca de um milhão de libras ou algo assim", disse em 1995.

A CULPA É DO...LIVERPOOL?

Além de sua relação com a Irlanda, outra razão para ele não gostar da seleção inglesa é o futebol de clubes. Como torcedor do Manchester City, ao crescer, Noel viu poucas vezes jogadores de seu clube do coração atuando com a camisa da seleção inglesa.

Domínio na seleção inglesa eram de outros clubes. Enquanto na década de 80 e 90 o futebol inglês era dominado por Liverpool e Manchester United, o clube de Noel agoniava no meio de tabela e brigava contra o rebaixamento.

"É um dos motivos pelos quais não sou torcedor da Inglaterra. (...) Porque, quando eu era criança, só havia jogadores do Liverpool e do United [na seleção inglesa]",disse Gallagher ao Talksport.

Curiosamente, sua relação com o clube só aumenta o carinho com alguns jogadores da seleção atual. John Stones e Marc Guehi, ambos zagueiros do Manchester City, receberam carinho do músico publicamente.

Adoro ver o John (Stones) lá. O John é meu amigo e está chegando ao fim da sua trajetória no City. É ótimo vê-lo em uma Copa do Mundo. (...) [Marc] Guehi parece sólido como sempre. Noel, ao Talksport

FELIZ COM O RECONHECIMENTO

O ritual de Wonderwall entre seleção e torcida começou na primeira partida. Após vencerem a Croácia por 4 a 2 em sua estreia na Copa do Mundo, os jogadores ficaram de frente à torcida, que entoou o hit do Oasis.

Tradição se manteve após vitórias. Os selecionados aderiram ao momento e começaram a se unir à arquibancada para cantar uma das principais músicas dos anos 90 e que marcaram o movimento Britpop. O auge da cantoria foi após a classificação sobre o anfitrião México, nas oitavas de final. A cena viralizou.

Wonderwall pertence às pessoas e foi um momento mágico entre as pessoas e os jogadores. Boa sorte a todos que fizeram a viagem até aí. Noel, ao The Sun

A Inglaterra enfrenta a Noruega no sábado (11), às 18h (de Brasília), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.