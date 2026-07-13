O recorde de Maradona que Messi (provavelmente) não vai quebrar em Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi empilhou recordes na atual edição da Copa do Mundo, mas tem uma marca que pertence a Maradona e que ele dificilmente vai conseguir tomar para si.

QUASE IMPOSSÍVEL

Maradona é o jogador com mais faltas sofridas por um mesmo adversário em um jogo de Copa. Em 1982, o argentino foi parado com faltas 23 vezes pelo italiano Claudio Gentile.

Gentile deixou aquele jogo apenas com o cartão amarelo. "Futebol não é para bailarinas", chegou a dizer o italiano.

O cenário atual do futebol, da arbitragem e até mesmo de Messi mostra que isso é quase impossível de ser superado. Para efeito de comparação, o atual camisa 10 da Argentina sofreu 14 faltas ao todo durante a Copa, ou seja, nove a menos do que Gentile, sozinho, fez em Maradona naquele jogo de 1982.

O jogo com mais faltas sofridas por Messi na Copa de 2026 foi contra Cabo Verde e nem todas elas foram feitas pelo mesmo adversário. O argentino foi parado com faltas em cinco situações durante aquele jogo. No mais, isso aconteceu quatro vezes contra a Áustria, duas contra o Egito e uma nos duelos diante de Argélia, Jordânia e Suíça.

Restam dois jogos para Messi nesta Copa, que deve ser a última da sua carreira. Na quarta-feira, a Argentina encara a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em Atlanta, pela semifinal. Se vencer, fará a final no próximo domingo, às 16h. Se perder, jogará a disputa pelo terceiro lugar no sábado, às 18h.

RECORDES QUEBRADOS

Se não deve conseguir quebrar esse recorde de Maradona, Messi derrubou outros nesta edição. O maior deles foi o da artilharia geral das Copas: com 21 gols atualmente, ele ultrapassou o alemão Miroslav Klose (16) e assumiu o topo do ranking  Mbappé vem logo atrás, com 20.

Ele também virou um dos únicos jogadores a disputar seis edições de Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo é o outro jogador que entrou em campo em ao menos um jogo durante seis Mundiais  o mexicano Ochoa foi chamado para seis Copas, mas não jogou em todas.

Messi também se tornou o recordista em jogos seguidos fazendo gols. Entre as oitavas de final de 2022 e de 2026, todos os jogos da Argentina na Copa tiveram ao menos um gol do camisa 10. Foram nove ao todo, superando os seis de Jairzinho, do Brasil, e Just Fontaine, da França.

O argentino também se tornou o jogador com mais jogos disputados e vitórias em Copas do Mundo. São 31 e 21, respectivamente.