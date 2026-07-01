'O que vier agora será um bônus', diz Haaland antes de jogo contra o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland disse que a Noruega chega "sem pressão" para enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo de 2026, após eliminar a Costa do Marfim. O atacante deu entrevista ao site oficial da Fifa depois de marcar um dos gols da vitória sobre a seleção africana, nesta terça-feira (30), por 2 a 1.

Haaland comemorou a classificação como um marco para a seleção norueguesa. "É histórico, parece inacreditável", disse o jogador do Manchester City à Fifa.

A Noruega volta a viver uma Copa após 28 anos e agora terá o Brasil pela frente. Para Haaland, a equipe nórdica pode entrar no confronto do próximo domingo (5) com a sensação de missão cumprida.

"É incrível, então tudo o que vier agora será um bônus. Agora podemos jogar com menos pressão e simplesmente aproveitar, porque acho que nunca mais teremos essa sensação", disse Haaland à Fifa.

Atacante fez o gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim. Ele balançou as redes aos 41 minutos do segundo tempo e celebrou o primeiro triunfo da equipe em uma mata-mata de Copa do Mundo. O feito recolocou o país nas oitavas do torneio, como em 1998.

MUITOS ELOGIOS A HAALAND

O meio-campista Patrick Berg destacou a capacidade de decisão de Haaland após a vitória. "Essa é a questão sobre ele. Ele pode passar o jogo inteiro esperando e, quando o momento chega, está sempre no lugar certo, na hora certa. É um atacante de altíssimo nível e estamos muito felizes por tê-lo na nossa equipe", disse à Fifa.

Imprensa internacional citou o atacante como um grande alerta para a seleção brasileira. Análises de jornais apontam que a Amarelinha não tem nenhum jogador como Haaland, capaz de mudar o jogo a seu favor a qualquer momento, e não cravaram um favorito para o confronto.

Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h. O jogo, válido pelas oitavas de final, será realizado no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.