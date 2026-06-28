O que os convocados do Campeonato Brasileiro fizeram até agora na Copa?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 registrou recorde de convocados que atuam no Campeonato Brasileiro, mas apenas 30% deles jogaram ao menos 90 minutos, passados os três jogos iniciais da fase de grupos.

Ao todo, foram chamados 32 jogadores de dez clubes da Série A para defender sete seleções do Mundial.

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Desse total, 25 atletas ainda podem entrar em campo e mostrar aos torcedores gols, assistências, desarmes e outros lances relevantes. Os sete jogadores que atuam no Brasileirão e representavam o Uruguai já se despediram do torneio depois da derrota para a Espanha, na sexta-feira (26).

Esse número, 32, superou a marca de 1974, na Alemanha Ocidental, quando 27 jogadores da primeira divisão foram convocados para disputar o torneio.

Naquele ano, 22 eram brasileiros a serviço da equipe dirigida por Mario Lobo Zagallo. O restante eram atletas de outras nacionalidades.

Em 2026, o cenário é diferente. A seleção brasileira conta com 7 jogadores do Brasileirão entre os 26 convocados: Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Leo Pereira, do Flamengo; Danilo Santos, do Botafogo; Neymar, do Santos; e Weverton, do Grêmio. Ou seja, 79% são representantes de outros países que jogam na elite do futebol brasileiro.

Cinco dos sete jogaram ao menos uma partida até agora: Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro, Danilo Santos e Neymar. Os rubro-negros Danilo e Lucas Paquetá são os dois jogadores com mais tempo em campo.

O lateral-direito flamenguista soma 225, e o meio-campista, 191 dos 270 minutos possíveis até agora, segundo o Sofascore, site que armazena estatísticas de atletas e competições esportivas. Danilo foi titular em duas partidas, e Paquetá começou os três jogos do Brasil.

O camisa 20 da seleção foi responsável pela assistência para Vinicius Junior marcar o terceiro e último gol no confronto contra o Haiti.

A minutagem cai de forma drástica para os outros três jogadores. Juntos, Danilo Santos, Neymar e Alex Sandro somam 45 minutos em campo menos da metade de um jogo, considerados os acréscimos das duas etapas. São 21 minutos do botafoguense, 15 do santista e outros 9 do flamenguista.

Até o fechamento da fase de grupos, o goleiro Weverton, do Grêmio, e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, não tinham estreado.

Empatados com a seleção brasileira estão Paraguai e Uruguai cada um levou sete atletas do Brasileirão para o Mundial da Fifa.

Equador (5), Colômbia (4), Argentina (1) e Holanda (1) fecham a lista de seleções com jogadores que atuam na primeira divisão brasileira.

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PARAGUAI

Os palmeirenses Gustavo Gómez e Maurício foram destaque nas rodadas iniciais da Copa.

O zagueiro ganhou a maior parte dos duelos pelo alto e pelo chão diante de Turquia e Austrália. Foi dono da posição e soma 270 minutos em campo. Isto é, fez os três jogos completos.

O meia-atacante teve boa atuação individual contra os Estados Unidos. Maurício recebeu bola enfiada na área e, de frente para o goleiro Freese, fez o gol de honra dos paraguaios. O placar terminou 4 a 1 para os donos da casa. Ele também jogou no 0 a 0 com a Austrália e soma 90 minutos em campo, segundo o Sofascore.

Júnior Alonso fez boa partida na vitória de 1 a 0 sobre a Turquia. O atleticano foi importante nas disputas por baixo e percorreu dez quilômetros no setor defensivo. Esteveu nos três jogos da seleção e soma 181 minutos.

Damián Bobadilla, volante do São Paulo, fez uma estreia ruim contra os EUA. Aos 7 minutos de jogo, marcou contra e obrigou que a equipe se expusesse mais às investidas norte-americanas. Substituído no intervalo, soma 91 minutos em três jogos.

Isidro Pitta, do RB Bragantino, jogou apenas 45 minutos de uma partida, e o palmeirense Ramón Sosa, 11. Balbuena, do Grêmio, não estreou na Copa.

EQUADOR

O flamenguista Gonzalo Plata foi autor do segundo gol do Equador e garantiu a virada sobre a Alemanha, por 2 a 1, classificando a seleção equatoriana ao mata-mata pela segunda vez em cinco campanhas. Dono da posição, o atacante tem 270 minutos em três jogos.

O meio-campista Alan Franco, do Atlético-MG, teve boas atuações diante de Costa do Marfim e Curaçao, com pelo menos 95% de precisão nos passes. Também ajudou nos desarmes e interceptações no setor defensivo. Foi titular nas partidas e jogou 209 minutos.

Reserva de Alan Franco, outro meia atleticano, Preciado, teve atuações discretas. Entrou na segunda etapa nos três jogos e tem 67 minutos em campo, 11 a mais que os 56 de Minda também do clube mineiro, com participação em apenas um jogo.

Felix Torres, zagueiro do Internacional, jogou 13 minutos diante da Alemanha, depois de substituir John Yeboah.

URUGUAI

Os dois atletas do Brasileirão que mais atuaram com a camisa uruguaia foram Varela e Canobbio, respectivamente de Flamengo e Fluminense. O lateral rubro-negro foi titular em todos os jogos e somou 270 minutos em campo, apesar de três atuações discretas.

O atacante tricolor arriscou dois chutes a gol no empate por 2 a 2 com Cabo Verde e marcou uma vez. Ficou 225 minutos em campo nos três jogos e foi expulso nos acréscimos do duelo contra a Espanha.

As exibições de Nico de la Cruz, do Flamengo, e Felix Rochet, do Internacional, foram discretas e não chegaram a 90 minutos de jogo. Os palmeirenses Piquerez e Martinez, assim como o rubro-negro Arrascaeta, lesionado, não entraram em campo.

O Uruguai encerrou a participação na Copa na sexta-feira (26), depois da derrota por 1 a 0 para os espanhóis, e foi a primeira seleção sul-americana a se despedir do Mundial.

COLÔMBIA

O maior destaque do Brasileirão entre os jogadores colombianos é Jhon Arias, do Palmeiras, que entrou nos três jogos e ficou em campo por 242 minutos. Ele teve precisão de 95% dos passes nas vitórias contra Uzbequistão e República Democrática do Congo, de acordo com o Sofascore.

O meia vascaíno Andrés Gómez jogou só oito minutos, já nos acréscimos da partida contra o Uzbequistão.

Os meio-campistas Juan Portilla, do Athletico-PR, e Carrascal, do Flamengo, não disputaram nenhum jogo da Copa na fase de grupos.

HOLANDA

O camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, entrou na metade do segundo tempo nos jogos contra Japão, Suécia e Tunísia. Duas das vezes, no lugar de Brian Brobbey. Memphis deu assistência para Summerville marcar o quinto gol contra a Suécia, mas suas três exibições foram discretas.

ARGENTINA

Convocado pela seleção alviceleste, o atacante Flaco López, do Palmeiras, entrou em campo na fase de grupos da Copa na terceira e última rodada. Substituiu Julián Alvarez aos 37 minutos do segundo tempo e pouco fez.