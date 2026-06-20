O que o Brasil precisa para avançar à segunda fase da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para chegar à segunda fase da Copa do Mundo sem depender de ninguém, o Brasil vai precisar apenas empatar com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h, em Miami.

Ao derrotar o Haiti na noite desta sexta-feira (19), na Filadélfia, por 3 a 0, o time de Carlo Ancelotti assumiu a liderança do Grupo C, com 4 pontos, mesma pontuação de Marrocos, que leva a pior no saldo de gols.

Com mais um ponto na terceira e última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira garantirá ao menos o segundo lugar no grupo.

A permanência na liderança da chave vai depender também do resultado de Marrocos x Haiti, jogo no mesmo dia e horário. Os critérios de desempate, pela ordem, são: confronto direto, saldo de gols e gols pró.

Se perder para os escoceses, o Brasil também pode garantir um lugar caso os africanos percam dos haitianos e permaneçam com saldo pior.

A outra opção, caso os marroquinos ao menos empatem, é o Brasil entrar como 1 dos 8 melhores terceiros colocados.

Para assegurar o primeiro lugar, o Brasil precisa vencer a Escócia e torcer por um tropeço de Marrocos ante o Haiti.

Se Brasil e Marrocos construírem placares iguais em seus jogos, a seleção canarinho leva a vantagem pelo saldo de gols e termina em primeiro.

Caso os marroquinos façam quatro gols ou mais de diferença, em relação a uma vitória magra do Brasil, os africanos assumem a liderança.

PEGA QUEM?

Quem terminar em primeiro no Grupo C vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F (Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia). O vice do C vai encarar o primeiro do F.

O terceiro colocado do Grupo C vai pegar ou o 1º do Grupo A, o 1º do Grupo E ou 1º Grupo I.