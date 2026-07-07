O que fizemos foi uma loucura, diz Messi após virada da Argentina

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Lionel Messi afirmou que a classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo foi resultado da capacidade de reação da equipe depois de sair perdendo por 2 a 0 para o Egito. A atual campeã marcou três gols em 13 minutos, venceu por 3 a 2 e manteve viva a defesa do título conquistado em 2022.

Ao fim da partida, Messi disse que o resultado refletiu a postura da equipe diante das dificuldades.

"A verdade é que estou muito feliz por termos conseguido a classificação, pela maneira como fizemos isso. O jogo ficou muito complicado com o 2 a 0 e foi muito emocionante conseguir virar outra vez. Voltamos a sofrer muito, mas isso é Copa do Mundo. Todos os jogos estão sendo assim, muito equilibrados. Estou muito feliz."

O capitão afirmou que o primeiro gol mudou o rumo da partida e devolveu confiança ao time.

"Acho que foi um alívio para todo mundo pela maneira como o jogo se desenrolou, porque não é fácil levantar um 2 a 0. Mas, como eu sempre digo, esse grupo nunca baixa os braços e tenta até o fim. Tivemos a sorte de conseguir o gol do Romero logo, ainda havia tempo e conseguimos virar. Nos 90 minutos, a verdade é que foi uma loucura o que esse grupo fez hoje neste mata-mata."

Por fim, o camisa 10 dividiu a classificação com os torcedores argentinos.

"Estou muito feliz e muito contente por a torcida poder continuar aqui, continuar aproveitando essa classificação e o que estamos fazendo. Tomara que a gente siga em frente."

A equipe de Lionel Scaloni esteve perto da eliminação durante boa parte do segundo tempo. Yasser Ibrahim abriu o placar aos 15 minutos, Mostafa Zico ampliou aos 67 e colocou os egípcios próximos de uma classificação inédita.

A Argentina ainda desperdiçou um pênalti com Messi no primeiro tempo e viu o goleiro Mostafa Shobeir fazer uma sequência de defesas decisivas.

A reação começou aos 79 minutos, quando Cristian Romero diminuiu após cruzamento de Messi. Quatro minutos depois, o camisa 10 empatou a partida.

Nos acréscimos, Enzo Fernández aproveitou cruzamento de Lautaro Martínez para marcar o gol da vitória e completar uma das maiores viradas da história recente da seleção argentina em Copas do Mundo.

A Argentina enfrentará o vencedor de Suíça e Colômbia nas quartas de final. A partida será às 17h.