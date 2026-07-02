O que explica a longevidade de Modric: seguir a 'linha Cristiano Ronaldo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luka Modric continua desafiando o tempo e se mantendo como o grande nome do futebol croata. Em sua quinta Copa do Mundo, o jogador de 40 anos pode não aparecer no topo das estatísticas individuais, mas sua regularidade traz o equilíbrio necessário para manter a Croácia competitiva no cenário mundial.

O segredo de Modric se assemelha ao de Cristiano Ronaldo, seu adversário no duelo desta quinta-feira (2) entre croatas e portugueses em Toronto, no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. Assim como o ex-companheiro de Real Madrid, o meia segue um plano especial de cuidados com o físico.

Preparador físico particular de Modric, Vlatko Vucetic professor da Universidade de Zagreb estruturou um planejamento baseado em três pilares fundamentais para o meio-campista: manter a condição física, prevenir lesões e prolongar a carreira.

Para isso, Modric treina cerca de 350 vezes por ano. Ele realiza atividades complementares com faixas elásticas para todo o corpo antes das sessões oficiais de seu clube e da seleção.

"A chave para o sucesso é que mantemos Luka (Modric) em forma constantemente, entre 85% e 100% de sua condição", disse Vlatko Vucetic.

DIFERENÇAS ENTRE MODRIC E CRISTIANO RONALDO

Por outro lado, a alimentação de Modric não é tão restrita quanto a de Cristiano Ronaldo. Vucetic já declarou publicamente que considera saudável liberar uma "cervejinha" para o atleta após os jogos, até para mantê-lo em dia com a saúde mental.

No Mundial de 2026, o desempenho de Modric vem em linha de evolução. Após uma estreia apagada na derrota para a Inglaterra, quando o craque cometeu o primeiro pênalti da carreira, o meia cresceu de produção nas partidas seguintes da primeira fase coincidindo justamente com as vitórias da Croácia sobre Panamá e Gana.