O desafio de Abel e Palmeiras que levou Flaco à Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Manuel López, o Flaco López, chegou ao Palmeiras em 2022 como uma aposta de US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões na época), mas acumulou mais dúvidas do que gols até se firmar. Reserva e contestado, o atacante marcou apenas dez vezes nas duas primeiras temporadas e até cogitou deixar o clube após investidas de clubes argentinos.

Quatro anos depois, Flaco tornou-se titular, assumiu o protagonismo do ataque e chegou à seleção argentina. Neste domingo (19), ele estará na final da Copa do Mundo contra a Espanha. A virada não aconteceu apenas com gols. O argentino encontrou no Palmeiras uma estrutura preparada para desenvolver jogadores e brigar por grandes títulos.

À frente da equipe alviverde, Abel Fereira alternou confiança e cobrança com o jogador: provocou sobre a falta de "sangue argentino", enviou vídeos por WhatsApp e ajudou a mudar o corpo, o jogo e o destino do argentino.

'FLACO É BEM-DISPOSTO'

A primeira avaliação pública de Abel ocorreu em julho de 2022, depois da estreia de Flaco contra o América-MG. O treinador avisou que o argentino ainda estava em formação.

"O Merentiel e o López são dois jogadores que temos de desenvolver, não são jogadores prontos. É um processo que leva tempo. O López é um rapaz jovem, bem-disposto e que rapidamente se adaptou. Vamos com calma e paciência, como sempre fazemos", declarou.

A palavra "paciência" usada pelo treinador foi muito bem empregada para resumir o início da trajetória. O argentino terminou a primeira temporada com apenas dois gols em 14 partidas.

'É TRABALHO'

Após começar 2023 como reserva, o argentino marcou quatro vezes em quatro jogos consecutivos - incluindo na final do Paulistão e na Libertadores. O treinador português atribuiu o crescimento ao trabalho na Academia de Futebol. "É trabalho, nós trabalhamos muito. Ele jogou na posição do Veiga na primeira parte, com características diferentes. No segundo tempo, encostou um pouco mais, pois apertamos a pressão."

Dias depois, o treinador voltou a pedir calma com o jogador e destacou o peso psicológico de defender o Palmeiras. "É o lado psicológico, é saber lidar com a pressão do jogo, com as frustrações, com a pressão de jogar no Palmeiras e com a exigência de entrar e não poder falhar. Eu só peço calma, que acreditem neles como eu acredito."

Flaco, no entanto, voltou a oscilar, parou de marcar e amargou partidas no banco. Em agosto de 2023, após o empate com o Deportivo Pereira pela Libertadores, Abel apontou uma deficiência do jogador: usar melhor o corpo, dar sequência às jogadas e participar mais do jogo fora da área.

Um aspecto que o Flaco tem que melhorar é segurar a bola de costas e sob pressão contra uma equipe muito agressiva como essa. Abel Ferreira

'PARECE QUE NÃO TEM SANGUE ARGENTINO'

No início de 2024, Abel revelou que também provocava Flaco para despertar uma postura mais agressiva. O treinador dizia que o atacante parecia não ter o comportamento competitivo esperado de um argentino.

"López está crescendo. Estou sempre a desafiá-lo, falando: 'Parece que não tem sangue argentino'. Mas tenho certeza de que estamos falando de um jovem centroavante em quem alguns não acreditam, mas eu acredito muito", detalhou.

A resposta veio no Campeonato Paulista. Flaco marcou dez gols, terminou como artilheiro e ajudou o Palmeiras a conquistar o título sobre o Santos.

Dois meses depois, o treinador exaltou a evolução do atacante e previu que chegaria à seleção argentina. "Acho que é um jogador que, mais cedo ou mais tarde, se continuar a trabalhar e mostrar toda a sua vontade, o sangue argentino que corre nas veias, pode chegar à seleção argentina. Na minha opinião, eles não têm nenhum jogador como ele. Vimos como é extremamente forte nas jogadas aéreas."

Mesmo com a confiança do treinador, Flaco continuou convivendo com cobranças. Os 22 gols marcados em 2024 representaram a melhor temporada de sua carreira até então, mas os erros em partidas importantes ainda incomodavam Abel e o torcedor palmeirense.

CHOQUE E PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Após passar por uma cirurgia para corrigir um desvio de septo, Flaco iniciou 2025 cinco quilos mais magro, teve dificuldades para recuperar o ritmo e sofreu o impacto de perder espaço para o jovem Thalys. No início do Paulistão, Abel afirmou que a joia recém-promovida da base era naquele momento o melhor centroavante do elenco.

López está com algumas dificuldades notórias. Precisamos mais dele. É verdade que a máscara por causa do nariz está atrapalhando, mas precisamos de mais dele. Abel Ferreira

Em fevereiro, Flaco ficou fora até do banco do clássico contra o Corinthians. "Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Esperamos que continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe."

A reação ocorreu ao longo da temporada. Flaco recuperou espaço e ganhou uma nova função ao lado de Vitor Roque. Após o argentino marcar contra o Al Ahly no Mundial de Clubes, o treinador alviverde voltou a misturar elogios e cobranças. "Ele é um rapaz espetacular, mas é distraído. Nós acreditamos nele, e é um jogador que pode nos ajudar porque é completo. Precisa de tempo. Às vezes, temos que puxar as orelhas para que cresça mais rápido."

Em agosto de 2025, Flaco começou a colher frutos da evolução no Palmeiras: foi convocado pela Argentina pela primeira vez. Estreou em outubro e entrou definitivamente no radar de Lionel Scaloni para a Copa.

No mês seguinte, ele marcou duas vezes contra o River Plate e ouviu a torcida chamá-lo de "Flaco Messi". "Menos, menos. Já disse várias vezes que não podemos ser oito ou oitenta", pediu o técnico do Palmeiras.

Em novembro, no entanto, o atacante voltou a ser cobrado pelo treinador. Flaco atravessava um jejum de nove partidas quando Abel afirmou que ele havia abandonado os movimentos responsáveis por sua melhor fase.

Acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Em vez de correr para a frente, anda a correr para trás. Ele é centroavante, não é meia-armador. Abel Ferreira

A temporada acabou com o argentino atingindo o seu melhor desempenho em três anos no Palmeiras: 25 gols e seis assistências em 64 partidas.

'TRATO COMO SE FOSSE UM FILHO'

Em maio de 2026, depois de marcar contra o Sporting Cristal, Flaco fez um sinal positivo para Abel, que respondeu mostrando o dedo do meio. O treinador pediu desculpas e explicou que o gesto revelava a intimidade e a exigência entre eles.

É o jogador que mais dou na cabeça. Explico de manhã, à tarde e à noite, mando vídeos pelo WhatsApp. Eu cobro muito e sei onde temos que chegar. Ele tem tudo para ser um centroavante de nível mundial no Palmeiras. Eu o trato como se fosse um filho. Abel Ferreira

No fim do mês, Flaco foi convocado para a Copa, e Abel então relembrou as críticas enfrentadas pelo jogador. "Fui muito criticado por trazer o López. O jogador foi criticado e amassado aqui, mas teve resiliência. Há dois anos, disse que via potencial para que ele chegasse à seleção. Não gosto de rasgar trabalho depois de quase dois anos e mandar embora sem desenvolver o jogador. Busco potencializá-lo, e isso aconteceu."

O maior responsável por isso é o López. Não corro por ele, não chuto por ele. Quando as coisas vão bem e os jogadores são valorizados, os protagonistas são eles. Abel Ferreira

COMO UMA COBRANÇA DE ABEL AJUDOU FLACO NA COPA

Flaco López entrou em dois jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026 e soma 18 minutos em campo. Apesar da pouca minutagem, o centroavante do Palmeiras colocou em prática uma antiga cobrança de Abel Ferreira e deu uma assistência na vitória da Albiceleste por 3 a 1 sobre a Suíça.

O lance do gol de Julián Álvarez nasceu após Flaco López receber cruzamento de Nicolás González na área, dominar de costas para o gol, suportar a pressão suíça e achar espaço para acionar o companheiro. Há três anos, era exatamente esse fundamento que Abel cobrava do centroavante para que ele participasse mais do jogo, além de exercer a função de camisa 9.

"Um aspecto que o Flaco tem que melhorar é segurar a bola de costas e sob pressão contra uma equipe muito agressiva", declarou o técnico do Palmeiras, após o empate com o Deportivo Pereira pela Libertadores.

NÚMEROS DE FLACO PELO PALMEIRAS

Flaco López soma 215 jogos, 71 gols e 6 títulos (Campeonato Brasileiro 2022 e 2023, Campeonato Paulista 2023, 2024 e 2026 e Supercopa do Brasil 2023). Ele renovou o contrato em setembro do ano passado até dezembro de 2029.