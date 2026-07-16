Nunca antes como nesta Copa tantos americanos assistiram a futebol na TV

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Este não é, definitivamente, o país do futebol. Mas o interesse pelo esporte nos Estados Unidos tem crescido, e a Copa do Mundo veio coroar essa mudança. Uma métrica recente cristalizou essa tendência: a audiência do mundial é histórica.

Medições da Nielsen, a maior empresa de monitoramento de audiência no país, mostram que os jogos do torneio proporcionaram até aqui as transmissões de futebol mais assistidas em uma única emissora nos EUA. O cálculo é feito com a Fox, detentora dos direitos da Copa.

O jogo mais visto, agora o novo recorde de futebol na história do país, foi a disputa contra a Bélgica pelas oitavas de final em Seattle, justo quando os EUA foram eliminados do torneio por 4 a 1.

Mais de 33 milhões de telespectadores assistiram à transmissão em inglês, com pico de audiência de 41 milhões no segundo tempo.

O segundo jogo mais assistido também contava com os anfitriões, quando os EUA enfrentaram a Bósnia e Herzegovina em Santa Clara (Califórnia) e ganharam por 2 a 0. Mais de 26 milhões de telespectadores acompanharam.

A competição tem atraído audiência recorde em parte porque o fato de estar baseada na América do Norte alocou os jogos em horários favoráveis para os moradores locais.

E os americanos estão sintonizando para ver mais do que apenas o time da casa: casos grandiosos e que causaram comoção, como o dos Tubarões Azuis de Cabo Verde, também capturaram a atenção; não à toa a partida contra a Argentina na Flórida, quando a seleção do arquipélago africano perdeu por 3 a 2, foi a terceira mais assistida no país.

A audiência não significa que o futebol ganhe mais espaço do que os outros esportes mais tradicionais nos EUA, mas até o comparativo com outras modalidades chama a atenção.

O último jogo da final da NBA (liga de basquete), que opôs o nova-iorquino Knicks e o texano Spurs, no dia 13 de junho (o mesmo da estreia do Brasil na Copa), atraiu a audiência de 24,5 milhões de telespectadores.

O jogo 7 da World Series de 2025, a série final da liga de basebol, entre o Los Angeles Dodgers e o Toronto Blue Jays, teve audiência de 27,3 milhões. Com a NFL (liga de futebol americano) não há comparativo: o Super Bowl (partida do título) teve audiência de 125,6 milhões.

No mesmo sentido, a audiência dos jogos da Copa nos EUA têm sido recorde no Telemundo, canal que detém os direitos de transmissão em espanhol.

Há bastante sentido: a audiência de futebol entre os latinos nos Estados Unidos, em especial aqueles que nasceram em outros países e imigraram e aqueles que são filhos de latinos e nasceram no país, é em média maior do que a dos americanos.

Há poucos meses, a final da MLS, a liga norte-americana futebol, registrou audiência recorde, quando o Inter Miami e Messi conquistaram seu primeiro título. A audiência da final da competição, de 4,6 milhões, foi o dobro da do ano anterior.

As cifras recorde de audiência têm sido tema de reportagem de todos os maiores jornais no país, dada a surpresa com o engajamento dos americanos na Copa, que sempre lhes foi secundária.

Em um comentário recente, Brian Stelter, analista de mídia da CNN, chamou a atenção para o fato de que o interesse recorde também ajuda a mudar, ainda que momentaneamente, o comportamento da audiência no país.

As pesquisas mais recentes da Nielsen sobre o tema, do ano passado, vinham mostrando que o streaming havia ganhado uma participação tão grande no consumo total de televisão a ponto de superar a participação combinada da TV aberta com a TV a cabo.

Agora, com esta Copa, disse Stelter, as pessoas estavam tendo uma chance renovada de acompanhar a TV ao vivo.