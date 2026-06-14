Novo 7 a 1 faz Alemanha passar o Brasil como maior artilheira das Copas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo 7 a 1 da Alemanha, desta vez sobre Curaçao, neste domingo, mais uma vez atingiu o Brasil. Com a nova goleada, a seleção alemã virou a maior artilheira da história das Copas, mesmo com menos participações que o time brasileiro.

Os pentacampeões brasileiros, que foram para todas as edições do torneio organizado pela Fifa, lideravam a lista com 238 gols em 115 partidas. Agora, os tetracampeões alemães, que só não jogaram em 1930 e 1950, somam agora 239.

Bem longe, em terceiro lugar, está a tricampeã Argentina, com 152 (18 edições e 88 jogos).

INDIVIDUAL

A Alemanha também tem no individual uma marca histórica. O atacante Miroslav Klose marcou 16 gols, um a mais que o atacante Ronaldo. Em terceiro está o alemão Gerg Muller, com 14.

Mas há dois jogadores que podem incomodar este trio. O argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.

Messi, que faz sua última Copa, marcou na história 13 gols. Mbappé soma 12.

Entre os brasileiros quem está mais próximo dos dois é o atacante Neymar (8 gols), que ainda se recupera de uma lesão e é dúvida conta o Haiti, na sexta (19).

CONFIRA AS SELEÇÕES COM MAIS GOLS EM COPAS

1. Alemanha  239 gols

2. Brasil  238

3. Argentina  152

4. França  136

5. Itália  128

6. Espanha  108

7. Inglaterra  104

8. Holanda  96

9. Uruguai  89

10. Hungria  87