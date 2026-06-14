Novo 7 a 1 faz Alemanha passar o Brasil como maior artilheira das Copas
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo 7 a 1 da Alemanha, desta vez sobre Curaçao, neste domingo, mais uma vez atingiu o Brasil. Com a nova goleada, a seleção alemã virou a maior artilheira da história das Copas, mesmo com menos participações que o time brasileiro.
Os pentacampeões brasileiros, que foram para todas as edições do torneio organizado pela Fifa, lideravam a lista com 238 gols em 115 partidas. Agora, os tetracampeões alemães, que só não jogaram em 1930 e 1950, somam agora 239.
Bem longe, em terceiro lugar, está a tricampeã Argentina, com 152 (18 edições e 88 jogos).
INDIVIDUAL
A Alemanha também tem no individual uma marca histórica. O atacante Miroslav Klose marcou 16 gols, um a mais que o atacante Ronaldo. Em terceiro está o alemão Gerg Muller, com 14.
Mas há dois jogadores que podem incomodar este trio. O argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.
Messi, que faz sua última Copa, marcou na história 13 gols. Mbappé soma 12.
Entre os brasileiros quem está mais próximo dos dois é o atacante Neymar (8 gols), que ainda se recupera de uma lesão e é dúvida conta o Haiti, na sexta (19).
CONFIRA AS SELEÇÕES COM MAIS GOLS EM COPAS
1. Alemanha 239 gols
2. Brasil 238
3. Argentina 152
4. França 136
5. Itália 128
6. Espanha 108
7. Inglaterra 104
8. Holanda 96
9. Uruguai 89
10. Hungria 87