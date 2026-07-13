Novas regras da Copa levam VAR a trocar cartões e anular gol antes de a bola rolar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 tem servido de laboratório para novas regras aprovadas peloa Ifab (International Football Association Board), órgão responsável pelas leis do futebol.

Entre elas estão a possibilidade de o VAR (árbitro assistente de vídeo) corrigir cartões aplicados ao jogador errado, o chamado protocolo Vini Jr. e a anulação de gols por infrações cometidas antes de a bola entrar em jogo em cobranças de escanteio e falta.

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As mudanças já tiveram impacto direto em partidas do Mundial disputado nos EUA, no México e no Canadá.

CORREÇÃO DE CARTÕES

O caso mais recente ocorreu nas quartas de final entre Suíça e Argentina. Logo após o empate suíço, o centroavante Breel Embolo fintou o volante Leandro Paredes e simulou ter sido atingido por um chute.

O árbitro português João Pinheiro mostrou inicialmente cartão amarelo a Paredes. Chamado pelo VAR para corrigir um erro de identificação, retirou a advertência do argentino e aplicou o cartão a Embolo por simulação.

Como o atacante suíço já havia sido advertido na partida com um cartão, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um jogador a mais, a Argentina passou a controlar a partida e marcou duas vezes na prorrogação para vencer por 3 a 1 e avançar às semifinais.

A regra estabelece que, quando o árbitro aplica um cartão amarelo ou vermelho ao jogador errado, o VAR pode intervir para corrigir a identificação do infrator.

A novidade já havia sido utilizada na fase de grupos, na vitória dos Estados Unidos por 4 a 1 sobre o Paraguai.

Na ocasião, o árbitro Danny Makkelie advertiu inicialmente o zagueiro Tim Ream por uma suposta falta em Miguel Almirón. Após revisão do VAR, concluiu que o paraguaio havia simulado o contato, retirou o cartão do americano e advertiu Almirón.

PROTOCOLO VINI JR.

Outra novidade deste Mundial é a proibição de cobrir a boca durante discussões em campo.

A medida foi adotada após um episódio envolvendo Vinícius Júnior na Liga dos Campeões. Em fevereiro, o brasileiro acusou o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, de fazer ofensas racistas escondendo a boca durante a discussão. O jogador acabou suspenso por seis partidas por conduta discriminatória.

O protocolo criado pelo Ifab permite que o VAR intervenha quando houver suspeita desse tipo de conduta.

A regra já foi aplicada duas vezes na Copa de 2026.

Na partida entre Paraguai e Turquia, na fase de grupos, o paraguaio Almirón foi expulso aos 47 minutos do primeiro tempo por cobrir a boca durante uma discussão com o lateral turco Mert Müldür. Após ser alertado, o árbitro Iván Barton revisou o lance no monitor e aplicou o cartão vermelho.

Situação semelhante ocorreu na vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador, pela fase de 32 seleções. Aos 49 minutos do segundo tempo, o lateral equatoriano Piero Hincapié cobriu a boca durante uma discussão com Santiago Giménez. O árbitro Slavko Vincic foi chamado ao VAR e expulsou o defensor.

GOL ANULADO ANTES DE A BOLA ENTRAR EM JOGO

Outra regra inédita apareceu nas quartas de final entre Noruega e Inglaterra.

Aos nove minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Heggem aproveitou rebote do goleiro Jordan Pickford e marcou para os noruegueses.

O árbitro francês Clément Turpin, porém, foi chamado pelo VAR para revisar um empurrão de Erling Haaland sobre Elliot Anderson antes de a bola entrar em jogo na cobrança do escanteio. Após assistir ao lance no monitor, Turpin anulou o gol e determinou a repetição da cobrança.

A nova regra estabelece que, se uma infração clara cometida pela equipe atacante antes de a bola entrar em jogo em cobranças de escanteio ou falta tiver impacto direto em um gol ou pênalti, o VAR poderá recomendar a revisão. Confirmada a infração, o árbitro manda repetir a cobrança.

Antes da mudança, como a bola ainda não estava em jogo, o gol seria validado.

A Inglaterra venceu por 2 a 1 na prorrogação, com dois gols de Jude Bellingham, e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo.