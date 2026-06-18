Nos Grupos A e B, mexicanos miram classificação, e três seleções, a primeira vitória em Mundiais

SÃO PAULO, SP E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Os dois jogos da segunda rodada do Grupo A da Copa acontecem nesta quinta-feira (18), com duas das seleções buscando se reabilitar após derrotas na estreia e as outras duas duelando pela liderança da chave.

A República Tcheca enfrenta a África do Sul, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta, estado da Geórgia (EUA). São as duas seleções do grupo que perderam na primeira rodada, para Coreia do Sul e México, respectivamente.

Os tchecos estão em terceiro lugar no grupo, à frente dos sul-africanos, pela vantagem no saldo de gols. Quem perder o duelo fica perto de se despedir da Copa do Mundo na América do Norte.

No outro jogo da segunda rodada, o México recebe a Coreia do Sul, às 22h, em Guadalajara.

Quem vencer assume a liderança do grupo e fica a um empate de garantir a classificação para a próxima fase do Mundial.

A segunda rodada do Grupo B começa cercada por uma raridade: três seleções buscam a primeira vitória em Mundiais: Canadá, Qatar e Bósnia e Herzegovina.

A chave ainda tem a Suíça, e todos os times iniciam a rodada empatados com um ponto. O equilíbrio foi construído pelos empates por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia, em Toronto, e entre Qatar e Suíça, em Santa Clara (Califórnia).

A primeira partida do grupo nesta quinta põe frente a frente Suíça e Bósnia e Herzegovina, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.

Mais tarde, às 19h, em Vancouver, Canadá e Qatar disputam outro confronto que pode alterar completamente a configuração da chave.