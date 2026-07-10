Norueguês Haaland comenta vitória sobre o Brasil na Copa: 'Não parece real'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artilheiro da Noruega, Erling Haaland comentou a vitória sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo em jogo realizado no último domingo (5). Em uma série de vídeos publicados no YouTube, o camisa 9 tem registrado parte de sua rotina durante o Mundial.

O atacante, que marcou dois gols na ocasião, classificou o duelo contra os brasileiros como especial, além de destacar o peso da tradição brasileira no futebol.

"O Brasil é uma nação do futebol. Talvez seja a primeira grande seleção que você conhece quando começa a acompanhar futebol, por causa de todos os jogadores lendários que passaram por lá", disse.

"Onde quer que você vá, sempre vê uma camisa da seleção brasileira. É por isso que tenho tanto respeito pelo Brasil como país, mas, principalmente, como uma nação do futebol."

No vídeo, Alfie Haaland, pai do atacante, presenteia Ronaldo Fenômeno com uma camisa do Manchester City, clube defendido pelo filho, durante um evento.

"O Ronaldo também é um jogador especial. Todo mundo conhece o Fenômeno. Acho que o Zlatan [ex-jogador de futebol sueco] resumiu bem quando disse que ele é a inspiração de qualquer criança que começa a jogar futebol, pelo jeito como driblava, como se divertia em campo e vivia o futebol", afirmou Haaland.

O artilheiro também afirmou que, no esporte, é impossível prever o que acontecerá no futuro e, por isso, procura viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o que está por vir.

Haaland avaliou que a Noruega fez uma partida excelente e disse que a pressão estava do lado brasileiro, já que milhões de torcedores esperavam a vitória da seleção pentacampeã. Segundo ele, os noruegueses apenas entraram em campo para jogar e aproveitar o momento.

Para o goleador, vencer o Brasil e se classificar para as quartas de final nunca esteve em seus sonhos.

"Ainda não parece real. É algo que parecia tão distante que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Talvez seja justamente isso que torne tudo tão maluco para mim: nós realmente conseguimos vencer o Brasil e avançar. Foi inacreditável."

"É de explodir a cabeça", completou Haaland, que acumula sete gols na Copa na América do Norte.

A equipe comandada por Stale Solbakken volta ao gramado e enfrenta a Inglaterra neste sábado (11), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA). O duelo vale vaga nas semifinais do Mundial.