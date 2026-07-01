Noruega enfrentará Brasil nas oitavas da Copa; França confirma favoritismo e bate Suécia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haaland e companhia serão os próximos adversários da seleção brasileira na Copa do Mundo.

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30) e enfrentará o Brasil pelas oitavas de final, no domingo (5), às 17h, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA).

A seleção europeia foi inferior à africana durante a maior parte da partida, mas mostrou oportunismo para garantir a classificação. Antonio Nusa abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, e Diallo empatou com uma bela jogada individual na etapa final.

O duelo se encaminhava para a prorrogação quando Patrick Berg cruzou para a área. A bola passou por três defensores, e Haaland, quase sem querer, tocando de leve, completou para as redes.

O futuro adversário do Brasil tem retrospecto favorável diante da seleção brasileira, contra a qual nunca perdeu. Foram quatro confrontos até aqui, um deles em Copa do Mundo: em 1998, pela fase de grupos, os noruegueses venceram por 2 a 1.

O principal diferencial da equipe europeia é Haaland, autor de cinco gols na competição, atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que somam seis.

Do outro lado estará o zagueiro Gabriel Magalhães, com quem o atacante do Manchester City protagonizou desavenças recentes nos confrontos entre City e Arsenal.

FRANÇA X SUÉCIA

Mbappé brilhou mais uma vez. Com dois gols, o craque francês foi o grande destaque da vitória convincente da equipe comandada por Didier Deschamps sobre a Suécia. Barcola também balançou as redes e fechou o placar em 3 a 0.

Com os gols, Mbappé ultrapassou Klose e se tornou o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo, atrás apenas de Lionel Messi. Antes da partida, o francês e o alemão somavam 16 gols.

Na artilharia do Mundial na América do Norte (Canadá/México/EUA), Mbappé divide a liderança com Messi, ambos com seis gols.

O resultado garantiu a França nas oitavas de final, fase em que enfrentará o Paraguai no sábado (4), às 18h, na Filadélfia. Os sul-americanos eliminaram a Alemanha nos pênaltis na segunda-feira (29).

MÉXICO X EQUADOR

Impulsionada pelo Estádio Azteca lotado, a seleção mexicana dominou o Equador e se classificou às oitavas de final com autoridade.

Na vitória por 2 a 0, os anfitriões foram amplamente superiores aos rivais sul-americanos e venceram com gols de Quiñones e Raúl Jiménez.

O México manteve os 100% de aproveitamento na competição, com vitória em todas as partidas disputadas. Foram quatro. Além disso, a equipe ainda não sofreu gols no Mundial.

O Equador, por outro lado, despediu-se da competição com desempenho abaixo das expectativas. A seleção havia terminado as Eliminatórias Sul-Americanas na segunda colocação, mas venceu apenas uma partida na Copa, contra a Alemanha.

Agora, os mexicanos aguardam o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo. Ingleses e congoleses entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 13h.