Norte-americano será o árbitro de Brasil e Noruega pelas oitavas da Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta sexta-feira (03) que o árbitro norte-americano Ismail Elfath foi escalado para a partida da seleção brasileira contra a Noruega, neste domingo (05), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Corey Parker e Kyle Atkins, também dos Estados Unidos, serão os auxiliares. Já o quarto árbitro é Said Martinez, de Honduras. O VAR não foi divulgado.
O duelo será o terceiro de Elfath nesta Copa do Mundo. Na fase de grupos, ele apitou o empate em 2 a 2 entre Holanda e Japão e também a vitória por 1 a 0 da Espanha sobre o Uruguai.
Será o quarto jogo da seleção brasileira que terá o norte-americano no apito. Antes, ele esteve na derrota por 2 a 1 para a França em amistoso disputado em março deste ano, na derrota por 1 a 0 para Camarões pela Copa do Mundo de 2022 e no empate sem gols com a Costa do Marfim pelas Olimpíadas de 2020.
No ano passado, ele foi escalado para o jogo entre PSG e Flamengo, na final da Copa Intercontinental. O time francês foi campeão nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.