Noiva de herói da seleção, Isabella Rousso celebra vitória do Brasil e formatura em Medicina

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira (29), no Houston Stadium, quem saiu em clima de comemoração dupla foi Isabella Rousso. Noiva de Gabriel Martinelli, ela viu o atacante marcar o gol que garantiu a classificação do time brasileiro às oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e acabou celebrada também pelo grupo de mulheres de jogadores da seleção conhecido nas redes como "selesposas".

Carioca, Isabella tem 24 anos e acaba de se formar em Medicina. A conclusão do curso foi compartilhada nas redes sociais com um ensaio de formatura. Ela participou da colação de grau de forma remota, já que estava nos Estados Unidos acompanhando o atacante durante o torneio. O casal pretende oficializar a relação após o fim do Mundial.

O relacionamento com Martinelli começou em 2021, após contato pelas redes sociais. À época, o atacante atuava na Inglaterra, enquanto Isabella vivia no Rio de Janeiro e cursava Medicina na Universidade de Vassouras, no sul fluminense, onde também realizou estágio no hospital universitário.

Desde então, o casal mantém uma relação à distância, marcada por viagens frequentes dela à Europa e registros em destinos como Inglaterra, Dubai, Disney e Fernando de Noronha.

Influenciadora, Isabella soma mais de 250 mil seguidores até o final da tarde desta segunda-feira e publica conteúdos de moda e beleza. Também costuma compartilhar momentos da rotina em Londres ao lado do atacante, que atua na Premier League defendendo Arsenal.