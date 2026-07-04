No sufoco, Egito derrota a Austrália

O Egito conquistou, nos pênaltis, sua primeira classificação em partidas de mata-mata de Copas nesta sexta-feira, 3, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo. Depois do empate por 1 a 1 em tempo normal, os egípcios venceram por 4 a 2 nas penalidades — foi a primeira disputa de pênaltis das duas equipes em Copas.

O jogo foi um dos mais truncados desta fase da Copa. Enquanto os australianos se defendiam com uma linha de cinco, às vezes seis defensores, os egípcios rondavam a área tocando a bola e procurando espaços, sem muita criatividade.

O plano dos Socceroos (apelido da seleção australiana, em alusão aos cangurus) era retrancar para não sofrer gol e contra-atacar. Apesar de ser o time mais defensivo, foi mais perigoso nos primeiros minutos.

Cristian Volpato começou chutando forte de fora da área e atingindo o travessão. Na sequência, Jordan Bos driblou o zagueiro egípcio Rabia, superou-o na corrida e quase finalizou para o gol em posição perigosa.

Mas a pressão não durou. O Egito conseguiu uma falta na entrada da área. A bola cruzada acabou sendo rebatida e acabou nos pés de Hafez. O lateral cruzou na medida para Ashour, que chegou livre para cabecear e abrir o placar. Ironicamente, a Austrália tomou um gol na principal virtude, a bola aérea.

Assim, em 12 minutos, o plano de jogo dos oceânicos falhou: a equipe tem muita dificuldade em trocar passes e manter a posse de bola, o que teriam de fazer a partir dali.

A segunda etapa começou bem mais movimentada: em poucos segundos, Marmoush recebeu a bola cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora. Logo em seguida, o lateral direito egípcio Hany caiu desacordado após disputa aérea, mas voltou ao jogo depois de atendido.

Depois, em falta cruzada na área, o mesmo Hany acabou desviando de cabeça contra a própria meta e fez o gol contra que empatou para a Austrália.

Antes da disputa de pênaltis, o técnico Tony Popovic tirou o jovem goleiro Beach, de 22 anos, para a entrada do experiente goleiro Ryan, de 34, em movimento semelhante ao que fazia a Holanda na Copa de 2014, quando trocava Cillessen por Krul.

Curiosamente, um dos egípcios foi flagrado assistindo a um vídeo de defesas de pênalti do goleiro australiano antes da disputa começar. Ryan não defendeu nenhuma cobrança, enquanto os australianos desperdiçaram duas, fechando o placar de 4 a 2.