Nico Williams desabafa após lesão na Copa e critica uruguaio do Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante espanhol Nico Williams confirmou ter sofrido uma lesão na sexta-feira (26), durante a vitória sobre o Uruguai, por 1 a 0, pelo Grupo H da Copa do Mundo. O jogador fez um desabafo em suas redes sociais e aproveitou para criticar o meia uruguaio Nicolás de la Cruz, do Flamengo, envolvido no lance da lesão.

Nico Williams afirmou que "hoje é um dos piores dias de sua vida". O atleta do Athletic Bilbao, da Espanha, citou dificuldades com lesões nesta temporada e lamentou o novo problema físico no meio do Mundial depois de "um ano muito complicado, em que a pubalgia venceu muitas batalhas, mas não a guerra".

A Espanha confirmou que Nico sofreu uma lesão no músculo adutor da perna direita. O lance que machucou o atleta aconteceu nos acréscimos da partida: ele puxou um contra-ataque em velocidade e foi derrubado com um carrinho perigoso do meia uruguaio Nicolás de la Cruz, que recebeu o cartão amarelo.

Em publicação nas redes sociais, Nico criticou o jogador do Flamengo. O espanhol disse que o companheiro de profissão "agiu movido pela frustração, pelo descontentamento e pela tristeza da situação que estava vivendo", em uma situação que "poderia ter sido evitada, porque era completamente desnecessária".

O jogador não será cortado pela seleção espanhola. O próprio atleta também deu a entender que estará disponível para as fases seguintes do Mundial, se a Espanha passar da segunda fase. "A história ainda não acabou. Vejo vocês o mais rápido possível nesta Copa do Mundo", escreveu nas redes sociais.

A Espanha venceu o Uruguai e fechou na liderança do Grupo H. Na próxima fase, a seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo J (Áustria ou Argélia). Já os uruguaios ficaram em terceiro, com dois pontos, e foram eliminados da Copa.

Veja o texto completo do jogador

Hoje é um dos piores dias da minha vida. Volto a me lesionar depois de um ano muito complicado, em que a pubalgia venceu muitas batalhas, mas não a guerra. Consegui superá-la com trabalho, sacrifício e, acima de tudo, responsabilidade.

Foi um ano e meio de sofrimento, tristeza, incerteza e ansiedade. Eu não sabia quando voltaria a jogar sem dor nem quando recuperaria uma vida normal. Cheguei a conviver com a dor em coisas tão simples como ir ao banheiro, entrar e sair do carro ou simplesmente aproveitar o dia a dia.

Voltar a ser feliz jogando futebol era a minha maior prioridade, junto com recuperar o sorriso. Porque, sem um sorriso, sem aproveitar o que faço e sem ser feliz, não consigo render no mais alto nível.

Eu consegui superar isso. Depois surgiu uma lesão no músculo posterior da coxa, que voltou a me colocar à prova. Mais uma vez deixei de sorrir, mas também não iria parar.

Ontem sofri uma nova lesão após uma jogada em que um companheiro de profissão agiu movido pela frustração, pelo descontentamento e pela tristeza da situação que estava vivendo. Na minha opinião, foi uma jogada que poderia ter sido evitada, porque era completamente desnecessária.

Mas isso também não vai me parar. Sei que Deus tem um plano para mim e continuarei lutando até o último instante para voltar a fazer o que mais amo: jogar futebol, ser feliz e dar muitas alegrias.

Obrigado, de coração, a todos pelas mensagens de apoio.

A história ainda não acabou. Vejo vocês o mais rápido possível nesta Copa do Mundo.