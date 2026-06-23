Neymar viaja e será relacionado para jogo da seleção contra a Escócia

MIAMI, EUA E NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar está relacionado para enfrentar a Escócia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 não disputa uma partida desde o dia 17 de maio, derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba. Pela seleção brasileira, o período é ainda maior. São três anos em que Neymar não joga pelo Brasil.

A última atuação de Neymar pela seleção brasileira foi no dia 17 de outubro de 2023, noite em que ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai. A lesão o deixou longe dos gramados por um ano.

Assim que se recuperou do problema, Neymar chegou a ser convocado por Dorival Júnior em março de 2025, mas o jogador voltou a ter problemas físicos e ficou fora dos jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Foram os últimos confrontos de Dorival antes de ser demitido para a chegada de Carlo Ancelotti.

Contratado em maio de 2025, o treinador italiano convocou Neymar apenas para a Copa do Mundo e ainda não pôde contar com o jogador dentro de campo. Além dos dois amistosos contra Panamá e Egito, o camisa 10 não foi relacionado para enfrentar o Marrocos e Haiti.

Para a partida com a Escócia, Neymar não será titular, Por conta do período em tratamento, ele não está 100% fisicamente e ainda necessita de um melhor recondicionamento físico. A ideia é que ele entre no segundo tempo para que a comissão técnica tenha uma melhor noção sobre quais as condições do jogador para o mata-mata.

Com o retorno de Neymar, o Brasil tem força quase máxima para enfrentar a Escócia. A única baixa é Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa e desfalcará a equipe pelos próximos 15 dias. O atacante do Barcelona ficou em tratamento em Morristown e nem viajou com o grupo para Miami. Para a vaga do atacante, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Endrick e Rayan são as opções. Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19 horas, em Miami.