Neymar vê Brasil 'pronto para Copa' e foca em tatuagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Camisa 10 da seleção brasileira, Neymar publicou fotos no Instagram às vésperas da estreia do Brasil contra Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília).

"Amanhã é o dia. Prontos para os desafios. Vamos, Brasil", escreveu o jogador. Ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha, ele não está disponível para a estreia da seleção.

Uma das fotos publicadas foca em uma tatuagem que Neymar tem no pescoço. "Tudo passa" é o que está escrito.

Neymar deve acompanhar a delegação no banco, mas não tem condições de jogo. Nesta sexta-feira (12), ele completou dez dias sem ir a campo com os demais jogadores nos Estados Unidos. No mais, foram dezenas de horas de fisioterapia e fortalecimento muscular.

O jogador passou por um exame de ressonância magnética na última segunda-feira. A CBF foi econômica ao divulgar o resultado, falando apenas que ele tinha evoluído dentro do esperado.

A falta de ritmo coloca em risco até mesmo a participação dele no jogo contra o Haiti. A seleção encara os haitianos na segunda rodada da fase de grupos -o duelo será disputado na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Sem Neymar, a seleção tem mistérios em relação à escalação para o jogo deste sábado. As dúvidas ficam sobre quem será o lateral-direito (Danilo ou Ibañez) e se Ancelotti manterá o esquema com quatro atacantes ou se irá preferir colocar um meio-campista, como Paquetá, por exemplo.