Neymar vai a campo pela primeira vez em treinamento nos EUA

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Neymar apareceu no gramado do centro de treinamento Columbia Park pela primeira vez nesta terça-feira (16). Desde que a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos, ele ainda não havia participado de nenhuma atividade no campo.

Usando tênis, o camisa 10 fez exercícios físicos na primeira parte do treino. Depois, chegou a trocar o tênis pela chuteira e brincou com a bola em alguns lances de habilidade, em treino que foi fechado para a imprensa.

Em geral, os jornalistas podem acompanhar os primeiros 15 minutos de cada atividade, quando os atletas costumam fazer o aquecimento. As imagens com Neymar com bola foram divulgadas posteriormente pela CBF.

Nesta terça, a comissão técnica optou por liberar apenas a visita de parentes próximos de cada jogador, como esposas, filhos, pais, mães e irmãos. Eles tiveram acesso ao treinamento realizado pela manhã e, na parte da tarde, foram ao hotel The Ridge, onde a delegação está hospedada, para um almoço.

Mais cedo, também no hotel, Douglas Santos concedeu entrevista e disse que o grupo estava "orando para que Neymar se recupere 100%."

"Vai ser um cara que vai nos ajudar bastante", afirmou.

Na segunda-feira (15), o jogador havia passado por novos exames em uma clínica na região de Nova Jersey para avaliar a recuperação da lesão na panturrilha direita. De acordo com a CBF, o teste estava programado e não foi motivado por nenhuma intercorrência.

Apesar da aparição durante o treino desta terça, é improvável que Neymar possa estar à disposição de Carlo Ancelotti para a segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, na próxima sexta-feira, contra o Haiti.

A três dias do confronto pela segunda rodada da primeira fase, é pouco provável que o jogador consiga recuperar o ritmo de jogo a tempo de ser aproveitado contra os haitianos.

Terminaria nesta quarta-feira (17) o prazo de três semanas indicado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, como necessário para a recuperação da lesão de grau 2 sofrida pelo jogador na véspera da convocação de Ancelotti, anunciada no dia 18 de maio.

O tempo foi indicado no dia seguinte à apresentação dos jogadores na Granja Comary. Na véspera, o camisa 10 passou por um exame de ressonância magnética que apontou uma lesão mais grave do que o Santos havia informado à CBF.

Grande nome do Brasil nas últimas três edições do Mundial, o paulista de Mogi das Cruzes ficou quase três anos distante da equipe nacional e só foi convocado por Ancelotti uma vez. Foi justamente no anúncio dos atletas que viajariam à América do Norte, em 18 de maio.