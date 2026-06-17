Neymar se junta ao grupo no penúltimo treino antes do jogo duelo contra o Haiti

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Neymar treinou pela primeira vez junto com todos os demais jogadores da seleção brasileira nesta quarta-feira (17), penúltima atividade da equipe antes do confronto contra o Haiti, na sexta-feira (19), na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Um dia depois de fazer exercícios físicos no gramado, inicialmente de tênis e depois chuteiras, conforme mostraram imagens divulgadas pela própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o jogador entrou em campo pronto para treinar com o elenco.

Antes da atividade no Columbia Park, onde a seleção brasileira treina em Morristown, Nova Jersey, Neymar foi aplaudido por seus companheiros e depois passou por uma espécie de batismo, como uma forma de celebrar seu retorno às atividades normais. Os atletas formaram um corredor, pelo qual o camisa 10 passou e levou alguns tapas na cabeça. Aniversariante na última semana, Carlo Ancelotti passou pelo mesmo ritual.

É cedo, porém, para prever se ele estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o segundo confronto do Brasil no Mundial. Neymar passou as últimas semanas se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. De acordo com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, o prazo inicial de três semanas de recuperação terminaria justamente nesta quarta. Por isso, ainda é improvável que ele possa atuar na sexta-feira.

Como tem sido a praxe durante os treinos da seleção brasileira nos EUA, a imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos, quando os jogadores, em geral, fazem somente o aquecimento. Neste período, Ancelotti não deu indícios de qual formação vai mandar a campo contra os haitianos.