'Neymar norueguês' revela promessa que virou tatuagem em homenagem à avó

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem atacante norueguês Antonio Nusa, de 21 anos, revelou que fez uma tatuagem em homenagem à avó, com uma promessa feita antes dela morrer, há seis anos.

Chamado de "Neymar noruguês" e um dos destaques da Noruega, o ponta revelou a promessa à emissora norueguesa NRK.

A avó de Nusa morreu há seis anos, quando o jogador ainda atuava em categorias juvenis. O norueguês disse que prometeu à avó que se tornaria profissional.

"Foi algo que eu lhe disse. Ffiz uma promessa de que um dia me tornaria jogador de futebol. Disse isso a ela pouco antes de ela morrer", contou Nusa.

O jogador fez uma tatuagem para eternizar essa frase. Ele tatuou "eu prometo, vovó" no braço direito em homenagem.

"Família e amigos significam tudo. Isso me fez valorizar ainda mais minhas experiências. Tenho muito orgulho e gostaria que ela pudesse ver onde cheguei. Ela era quase uma segunda mãe para mim. Durante toda a minha infância, ela me levava aos treinos. Se minha mãe não podia estar lá, ela estava. Ela estava lá no Natal, estava lá o tempo todo", declarou Nusa.

"NEYMAR DA NORUEGA"

Antonio Nusa começou a carreira como jogador profissional no Stabaek, da Noruega. O jogador se destacou no Club Brugge, da Bélgica, e foi comprado pelo RB Leipzig, da Alemanha.

Ponta com velocidade e de estilo driblador, Nusa passou a ser chamado de "Neymar da Noruega". Nusa foi um dos destaques da seleção norueguesa nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, terminando em 1º lugar no grupo da Itália.

O jogador, inclusive, marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 1 contra os italianos, empurrando a Itália para repescagem. Nusa é considerado uma das principais referências ofensivas da Noruega, ao lado de Erling Haaland.