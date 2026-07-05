Neymar marca após 1.028 dias e se torna o mais velho a fazer gol pelo Brasil em Copas

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Neymar precisou de 1.028 dias para voltar a marcar pela seleção brasileira. O gol contra a Noruega em Nova Jersey, neste segunda-feira (29), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ampliou a vantagem do camisa 10 como maior artilheiro da história do Brasil, agora com 80 gols, e o transformou no brasileiro mais velho a balançar as redes em Mundiais.

Compare o desempenho de todos os atletas da Copa 2026 O camisa 10 entrou em campo aos 22 minutos, na vaga de Rayan, e marcou de pênalti aos 54 do segundo tempo ao deslocar Nyland. O Brasil, no entanto, já perdia por 2 a 0 para a Noruega, com dois gols de Erling Haaland.

No primeiro tempo, Bruno Guimarães havia desperdiçado pênalti para a seleção.

Aos 34 anos e 150 dias, ele superou Bebeto, que tinha 34 anos e 47 dias quando marcou na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, pelas quartas de final da Copa de 1998. Thiago Silva passou a ocupar a terceira posição da lista, com o gol anotado aos 33 anos e 283 dias na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, em 2018.

O último gol de Neymar pela seleção havia sido em 8 de setembro de 2023. Na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, em Belém, pelas Eliminatórias, fez o quarto e o quinto gols da partida e ultrapassou Pelé, que fez 77, para assumir isoladamente a artilharia da história da equipe nacional.

Pouco mais de um mês depois, a derrota para o Uruguai, em Montevidéu, interrompeu aquela sequência. A ruptura do ligamento cruzado anterior e a lesão no menisco do joelho esquerdo o afastaram da seleção por 981 dias. Já recuperado da cirurgia, uma lesão na panturrilha direita às vésperas da Copa ainda o tirou das duas primeiras partidas da fase de grupos.

O retorno aconteceu contra a Escócia. Carlo Ancelotti colocou o atacante em campo na reta final da vitória por 3 a 0, sua primeira atuação pela seleção desde outubro de 2023. Em vídeo postado no seu canal no YouTube em maio, quando foi convocado para a Copa, o camisa 10 chorou, agradeceu a seu fisioterapeuta e fez ligação para Raphinha.

Contra o Japão, ficou de fora. Ele era uma opção caso o Brasil ainda estivesse perdendo, segundo o técnico Carlo Ancelotti, ou para a prorrogação.

Esse foi o 9º gol de Neymar em Copas do Mundo, empatado com Ademir, Jairzinho e Vavá. Ele tem Pelé (12) e Ronaldo (15) à frente.

Dependente de Neymar nas últimas três Copas do Mundo, a seleção agora enxerga protagonismo em Vinicius Junior, principal destaque da campanha até aqui, com quatro gols e uma assistência em quatro jogos.