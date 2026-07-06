Neymar indica adeus à seleção: 'Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar indicou que a derrota para a Noruega na Copa do Mundo 2026 foi sua despedida da seleção brasileira.

Em conversa informal com a GETV ainda no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, o camisa 10 indicou que o ciclo se encerrou.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse Neymar

A referência que Neymar usou foi o estádio em que a eliminação aconteceu. Nesse mesmo local, ele fez a estreia pela seleção, em 2010, sob o comando do técnico Mano Menezes.

Como último ato, Neymar fez o gol da derrota do Brasil, de pênalti, já aos 55 minutos do segundo tempo, quando Haaland já tinha decidido o confronto.

Neymar chorou em campo e não escondeu o abatimento após o jogo em que foi a campo aos 22 minutos do segundo tempo.

O camisa 10 tem 80 gols e 58 assistências depois de 130 jogos e foi campeão da Copa das Confederações 2013.