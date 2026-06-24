Neymar é único remanescente de último jogo entre Brasil e Escócia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dos jogadores da seleção brasileira que podem entrar em campo nesta quarta-feira (24) contra a Escócia na Copa do Mundo, apenas um esteve em campo no último jogo contra os escoceses: Neymar.

Última vez que as seleções se enfrentaram foi em 27 de março de 2011. A partida amistosa aconteceu no Emirates Stadium, em Londres.

Comandado por Mano Menezes, o Brasil venceu por 2 a 0. À época, o triunfo foi visto como uma forma aliviar a pressão sobre o treinador, já que a seleção brasileira havia perdido dois jogos em sequência (para França e Argentina).

Neymar marcou os dois gols da partida. O então jogador do Santos havia desfalcado a seleção contra a França, por conta da disputa do Mundial sub-20.

Seleção brasileira entrou em campo naquele dia com: Julio César; Daniel Alves, Lúcio, Thiago Silva e André Santos; Lucas Leiva, Ramires, Elano e Jadson; Neymar e Leandro Damião.

Jogo marcou as estreias de Lucas Damião e Lucas Moura, que entrou no decorrer da partida. Mano Menezes fez mais quatro substituições: Sandro, Elias, Renato Augusto e Jonas.

FREGUESIA E REENCONTRO

O Brasil volta a enfrentar a Escócia após 15 anos. Nesta quarta as seleções jogam pela terceira rodada do Grupo C da Copa, em Miami (EUA), é às 19h (de Brasília).

Este será o quinto encontro entre Escócia e Brasil em Copas do Mundo (1974, 1982, 1990 e 1998), com três vitórias brasileiras e um empate nos duelos anteriores. Levando em conta o retrospecto geral, são dez confrontos, com oito triunfos verde-amarelos e dois empates.