Neymar é quem mais sofreu faltas e provocou amarelos desde 2014

(UOL/FOLHAPRESS) - Desde 2014, quando Neymar estreou na Copa do Mundo, ninguém sofreu mais faltas que o camisa 10 da seleção brasileira recorde ampliado nesta quarta-feira (24), diante da Escócia. Os dados são da plataforma Opta.

Nos cerca de 20 minutos que esteve em campo, Neymar sofreu uma falta. Aos 44 minutos, Ryan Christie derrubou o camisa 10 da seleção brasileira pela meia esquerda.

Neymar é dono de outra marca desde que estreou nas Copas: é quem mais provocou cartões amarelos (13). A marca também foi ampliada nesta quarta-feira, já que Christie foi punido pela arbitragem após derrubar o brasileiro.

Recorde geral pertence a Maradona e está registrado no Guinness World Records, o Livro dos Recordes. Em quatro Copas disputadas (1982 a 1994), o craque argentino sofreu 152 faltas.

A marca de jogador mais caçado em uma única Copa também é de Maradona. No Mundial de 1986, ele sofreu 53 infrações em campo.

SEQUÊNCIA DA COPA

Com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo C. Agora, a seleção aguarda a definição do próximo adversário - o segundo colocado do Grupo F (em que Holanda, Japão e Suécia ainda disputam posições).

Escócia ficou na terceira posição, com três pontos e depende da definição do ranking dos terceiros colocados para saber se avança. A segunda vaga da chave ficou com o Marrocos, que enfrentará o líder do Grupo F, enquanto o Haiti foi eliminado.