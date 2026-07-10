Neymar e CR7 puxam fila do 'adeus' e craques vivem última Copa da carreira

(UOL/FOLHAPRESS) - Rumo às semifinais, a Copa do Mundo de 2026 tem marcado a despedida de muitos craques do futebol internacional. Alguns já deram adeus ao torneio, como Cristiano Ronaldo e Neymar, enquanto outros ainda seguem vivos e sonham com o título, como Messi e Harry Kane.

A ÚLTIMA DANÇA

A Copa de 2026 começou atraindo a expectativa de ser a última edição disputada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os dois maiores craques das últimas décadas. O português se despediu de forma precoce, em eliminação nas oitavas contra a Espanha. Aos 41 anos, CR7 não confirmou sua despedida da seleção, mas a idade aponta para um ciclo improvável ainda que haja motivação para a Copa de 2030, com Portugal como uma das sedes.

Enquanto isso, o argentino segue na competição e joga contra a Suíça nas quartas de final. O atual campeão mundial faz uma campanha histórica na sua última dança, liderando a artilharia do torneio (8 gols) e emendando uma sequência de 9 jogos marcando gols desde o título em 2022.

Do lado brasileiro, Neymar viveu uma das despedidas mais melancólicas. O camisa 10 da seleção foi convocado com um problema físico, jogou apenas 2 partidas e atuou por 37 minutos nesta Copa. O gol de pênalti contra a Noruega não conseguiu evitar a eliminação nas oitavas e a pior campanha do Brasil desde 1990 em Copas do Mundo.

Outros nomes que foram eliminados e se despediram de vez da Copa do Mundo são: Luka Modric pela Croácia (40 anos), Neuer pela Alemanha (40 anos), Ochoa pelo México (40 anos e seis Copas), James Rodríguez pela Colômbia (34 anos), Salah pelo Egito (34 anos), Van Dijk pela Holanda (35 anos) e Dzeko pela Bósnia (40 anos).

OS ÚLTIMOS PASSOS

Além de Messi, a Argentina também deve se despedir em breve de outros protagonistas. A começar por Rodrigo De Paul (32 anos), fiel escudeiro de Lionel e motorzinho do meio-campo albiceleste. Além dele, o goleiro Dibu Martínez (33 anos) também tem sua sequência em dúvida na seleção  na próxima Copa já teria 37 anos. E quem é certeza de despedida é o zagueiro Otamendi (38 anos).

Quem ainda vive os últimos momentos na Copa do Mundo são:

Lukaku (Bélgica) - 33 anos

De Bruyne (Bélgica) - 35 anos

Thibaut Courtois (Bélgica) - 34 anos

Granit Xhaka (Suíça) - 33 anos

Ricardo Rodríguez (Suíça) - 33 anos

N'Golo Kanté (França) - 35 anos

Harry Kane (Inglaterra) - 32 anos

Jordan Pickford (Inglaterra) - 32 anos

Stones (Inglaterra) - 32 anos