Neymar corneta matemático que 'previu' derrota do Brasil para o Japão
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar cornetou o matemático Joachim Klement após a vitória de virada da seleção brasileira sobre o Japão, por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Mundo.
"Sr. Joachim Klement, Favor tentar na próxima Copa", escreveu Neymar no X. O camisa 10 não saiu do banco de reservas na partida desta segunda-feira (29), contra os japoneses.
O matemático, que acertou os três últimos campeões mundiais, apostou na eliminação verde-amarela contra o Japão. O artigo em que mostra a sua previsão para o Mundial deste ano foi publicado em 9 de abril, antes de a competição começar.
Ele havia cravado o duelo entre Brasil e Japão pela segunda fase. O modelo criado pelo estatístico previu corretamente que a seleção brasileira seria a primeira do Grupo C, enquanto o Japão seria o segundo da chave F. Outro acerto foi o duelo entre Holanda e Marrocos, que acontece ainda nesta segunda, às 22h (horário de Brasília).
Para a Copa de 2026, Klement aponta a Holanda como grande favorita. Para levantar a taça, a equipe comandada por Ronald Koeman eliminaria a França nas quartas de final, passaria por Espanha na semi e bateria Portugal na grande decisão.