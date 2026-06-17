Neymar completa um mês lesionado com 15 minutos de treino em campo nos EUA

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O treino de Neymar na manhã da última terça-feira (16) teve um simbolismo maior do que o tempo que durou. O camisa 10 completa nesta quarta-feira (17) um mês da lesão de grau 2 na sua panturrilha direita com um total de menos de 15 minutos em campo, sendo que as atividades divulgadas pela CBF foram leves e sem a participação de nenhum companheiro.

A participação do atacante foi cuidadosamente controlada pela comissão médica. Neymar apareceu inicialmente de tênis, acompanhando os preparadores físicos em corridas leves e piques de intensidade reduzida. Depois, calçou as chuteiras para uma rápida sequência de movimentações e alguns toques na bola, sem qualquer exigência física maior.

Ele não ficou nem 15 minutos em campo, segundo apurou o UOL. Sua participação no jogo de sexta-feira (19), contra o Haiti, está praticamente descartada e a discussão iniciada agora é se ele vai poder jogar contra a Escócia, no dia 24. Antes disso, ele só foi a campo para conversar com visitantes como no caso de Spike Lee e patrocinadores, mas não tinha feito nenhuma atividade no gramado.

Anteriormente, ele já havia participado da tradicional roda de altinha com os companheiros, também usando tênis. A atividade com bola, porém, teve mais caráter recreativo do que esportivo. Não representou uma mudança significativa em seu estágio de recuperação nem um indicativo de retorno iminente aos treinamentos coletivos.

Internamente, a avaliação é de que Neymar ainda está distante de reunir condições para participar de atividades mais intensas com o restante do grupo. Os exames apontam evolução da lesão, mas não o suficiente para liberá-lo para trabalhos que aumentem a carga sobre a panturrilha.

Por isso, a cautela segue sendo a palavra de ordem. O processo de transição física exige controle rigoroso para evitar qualquer recaída que possa atrasar ainda mais a recuperação do atacante. A programação prevê a continuidade das sessões de fisioterapia e musculação, além de novas atividades em campo nos próximos dias, sempre com monitoramento constante.

São 15 minutos de atividade leve, isolado, para um jogador que, segundo o Santos, já poderia até participar do jogo no dia 20 de maio. São 30 dias sem ver o atleta em campo com seus companheiros para um jogador que, segundo a seleção, teria condições de iniciar bem a Copa do Mundo. E nesta quarta-feira (17) a discussão é se ele terá capacidade de atuar na terceira partida da fase de grupos.