Neymar completa dez dias sem treinar em campo com seleção nos EUA

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar completou nesta quinta-feira (11) dez dias sem ir a campo participar dos trabalhos com a seleção brasileira nos Estados Unidos. A delegação desembarcou em solo americano no dia 1o de junho - de lá para cá, foram dez dias de atividades, com um dia de folga.

O camisa 10 não treinou em campo nenhuma vez. Foram vários dias de fisioterapia e fortalecimento muscular, e, desde nesta quarta-feira (10), participação em atividades internas, que incluíram um aquecimento recreativo com bola -a famosa altinha.

Internamente, a expectativa era, até a semana passada, de que o atacante voltasse às atividades em campo nesta semana - é quinta-feira, e isso ainda não aconteceu.

Neymar passou por um exame de ressonância magnética na última segunda-feira. A CBF foi econômica ao divulgar o resultado, falando apenas que ele tinha evoluído dentro do esperado.

Como publicou o UOL na última segunda-feira, o exame fez com que a seleção adotasse uma abordagem cautelosa, e Neymar está fora da estreia do Brasil na Copa. A ideia é prepará-lo para que esteja à disposição para o jogo diante do Haiti, no dia 19, na Filadelfia.

Sem Neymar, Ancelotti dividiu o elenco em três grupos: o primeiro teve Marquinhos, Igor Thiago, Danilo Santos, Luiz Henrique, Léo Pereira , Ibanez e Vini Jr.

O segundo teve Matheus Cunha, Bremer, Edérson, Alex Sandro, Rayan, Bruno Guimarães e Casemiro

O terceiro tinha Gabriel Magalhães, Raphinha, Danilo, Douglas Santos, Paquetá, Martinelli e Fabinho.

Durante os 15 minutos abertos à imprensa, foi possível observar apenas uma atividade recreativa.

O Brasil estreia na Copa do Mundo às 19h deste sábado, diante do Marrocos, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.