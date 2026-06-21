Nenhuma seleção pode se classificar ou ser eliminada da Copa neste domingo; entenda
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O 11° dia da Copa do Mundo começa com tudo indefinido para as oito seleções que entram em campo, pelos Grupos G e H.
Quem pode se classificar?
Nenhuma seleção que entra em campo neste domingo (21) pode garantir a classificação. Isso acontece porque todas empataram na primeira rodada e somam um ponto.
No Grupo G, Nova Zelândia e Irã estão na frente pelo número de gols marcados. Enquanto neozelandeses e iranianos empataram em 2 a 2, Bélgica e Egito empataram em 1 a 1.
No Grupo H, Uruguai e Arábia Saudita levam vantagem pelo mesmo critério. Uruguaios e sauditas empataram em 1 a 1, enquanto Espanha e Cabo Verde não balançaram as redes.
Quem pode ser eliminado?
Da mesma forma, nenhuma das seleções que entram em campo hoje pode ser eliminada com antecedência. Mesmo em caso de derrota, todas poderiam alcançar, na pior das hipóteses, a terceira colocação do grupo em caso de vitória na rodada final.
Copa já tem três classificadas e três eliminadas
Estados Unidos (Grupo D), México (Grupo A) e Alemanha (Grupo E) já estão classificados para o mata-mata da Copa do Mundo. As três seleções venceram os dois primeiros jogos e já garantiram também a liderança das próprias chaves.
Haiti (Grupo C) Turquia (Grupo D) e Tunísia (Grupo F) estão eliminadas. As três seleções foram derrotadas nas primeiras rodadas e não podem mais deixar a lanterna dos respectivos grupos.
Grupos e jogos de hoje (no horário de Brasília)
Grupo G
Nova Zelândia - 1 ponto
Irã - 1 ponto
Uruguai - 1 ponto
Arábia Saudita - 1 ponto
16h - Bélgica x Irã
22h - Nova Zelândia x Egito
Grupo F
Uruguai - 1 ponto
Arábia Saudita - 1 ponto
Espanha - 1 ponto
Cabo Verde - 1 ponto
13h - Espanha x Arábia Saudita
19h - Uruguai x Cabo Verde