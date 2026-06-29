Nascido nos EUA e pai ganês: conheça Zion Suzuki, o titular do gol do Japão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zion Suzuki será o homem encarregado de parar o Brasil no mata-mata da Copa do Mundo. Titular do Japão, o goleiro do Parma nasceu nos Estados Unidos e tem origem ganesa e japonesa.

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo. A seleção japonesa terminou o grupo F em segundo lugar, com cinco pontos, e cruzou com o Brasil, líder do grupo C.

Suzuki é o camisa 1 do Japão e um dos nomes mais promissores da posição no futebol asiático. Ele tem 1,90 m, atua no Parma, da Serie A, e tem contrato com o clube italiano até junho de 2029.

O goleiro não nasceu no Japão. Tem dupla nacionalidade por ter nascido em Newark, nos Estados Unidos.

Ele tem mãe japonesa e pai ganês. Porém, cresceu e foi criado em Saitama, localizada ao norte de Tóquio. Por isso, optou por representar a seleção asiática

JAPÃO, BÉLGICA E ITÁLIA

Suzuki começou no Urawa Red Diamonds, um dos clubes mais tradicionais do Japão. Ainda jovem, passou pelas categorias de base da seleção japonesa e virou uma das maiores promessas do país para a posição.

A ida para a Bélgica foi um passo importante. No Sint-Truiden, clube conhecido por receber jogadores japoneses, ganhou minutos na Europa e chamou atenção do Parma.

Na Itália, virou titular em uma liga de alto nível. Ele ajudou o Parma a permanecer na Serie A e se firmou como goleiro principal do clube. O goleiro já foi sondado por times ingleses, como Manchester United, West Ham e Aston Villa.

ESTILO DE JOGO

Suzuki é visto como um goleiro moderno. Ele se destaca por defesas dinâmicas, força física e a precisão nos lançamentos longos, uma arma para iniciar ataques a partir da defesa -o que tem sido bastante utilizado pelo Japão nos jogos do Mundial.

Claro que grandes defesas são importantes, mas acima de tudo, quero ser um goleiro que traga estabilidade ao time. Fazer o básico bem feito, com consistência. Jogar com a determinação de não sofrer gols. Acredito que é isso que, no fim das contas, inspira quem assiste. Zion Suzuki, em entrevista à FIFA

A ascensão não foi sem turbulência. O goleiro recebeu críticas no início como titular do Japão, especialmente na Copa da Ásia, quando falhas em saídas e bolas aéreas foram apontadas.

Suzuki sofreu uma lesão importante antes da Copa. Em novembro de 2025, fraturou a mão esquerda em jogo contra o Milan, passou por cirurgia e precisou correr contra o tempo para recuperar ritmo.

MISSÃO CONTRA O BRASIL

Contra o Brasil, Zion Suzuki deve ter o maior teste da Copa. O goleiro foi destaque na fase de grupos e brilhou em atuação contra a Holanda.

"Zion é um deus!", escreveu o site Gekisaka, ao destacar uma sequência de defesas, incluindo uma intervenção logo no começo em chute de Donyell Malen. O jogo acabou 2 a 2.