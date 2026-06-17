Nascido na França, filho de Zidane mudou nacionalidade esportiva e defende a Argélia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sobrenome não é coincidência: Luca Zidane, goleiro da Argélia que estreou na Copa do Mundo 2026 contra a Argentina nesta terça-feira (16), é filho do ídolo francês Zinédine Zidane.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Em meados de setembro, Luca, nascido em Marselha (França), mudou sua nacionalidade esportiva e optou por representar a seleção argelina, depois de ter defendido a França na base.

Aos 28 anos, ele é jogador do Granada, da segunda divisão espanhola, desde julho de 2024.

Segundo filho de Zinédine Zidane, ele agora representará o país de origem de seus avós paternos. Por nunca ter jogado pela seleção principal da França, ele pode atuar pela Argélia.

Revelado pelo Real Madrid, Luca estreou como profissional pelo time merengue em 2018, quando seu pai era o treinador, antes de ser emprestado por uma temporada ao Racing Santander e jogar dois anos no Rayo Vallecano, com o qual conseguiu acesso à elite do Campeonato Espanhol em 2021.

Meses após o fim de seu contrato com o Rayo, assinou em setembro de 2022 com o Eibar (segunda divisão), onde permaneceu até se transferir ao Granada.

Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** A família de Zidane é originária de um povoado da província de Bouira, que fica mais de 200 km a leste da capital argelina, Argel.

Zidane pai visitou pelo menos duas vezes a Argélia desde que se aposentou, em 2006. Uma delas ocorreu em dezembro desse mesmo ano, a convite do então presidente Abdelaziz Bouteflika, quando foi recebido como um herói.