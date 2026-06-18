'Não vou conseguir dormir', diz herói da Suíça após gols contra a Bósnia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói da vitória da Suíça, Johan Manzambi fez seus primeiros gols em Copas do Mundo e classificou o momento como um "sonho".

Johan Manzambi saiu do banco e marcou dois gols na vitória suíça por 4 a 1, contra a Bósnia. O meio-campista de 20 anos, que entrou como atacante no lugar de Ndoye, foi eleito o melhor em campo na partida.

Manzambi disse que viveu uma noite especial e que a equipe precisava dar uma resposta. Ele afirmou que o grupo entrou em campo decidido a jogar melhor do que na derrota para o Qatar, na estreia.

"É como um sonho. Eu posso jogar uma Copa do Mundo, faço dois gols e sou escolhido o melhor jogador da partida. Hoje eu certamente não vou conseguir dormir. Depois do jogo contra o Catar, a gente sabia que não tinha ido bem. Hoje queríamos fazer melhor e vencer", disse Manzambi, à emissora suíça SRF.

Ruben Vargas e Granit Xhaka completaram o placar para a Suíça. A seleção reagiu após o tropeço na estreia e goleou. "[Os torcedores] compreensivelmente não estavam felizes. Espero que hoje eles estejam orgulhosos de nós", disse Manzambi.

COMO FICOU O GRUPO B

1 - Suíça: 4 pontos (saldo +3)

2 - Canadá: 1 ponto (saldo 0)

3 - Bósnia: 1 pontos: (saldo -3)

4 - Qatar: 1 ponto (saldo 0)