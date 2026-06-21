Não somos obrigados a passar a bola para CR7, diz atacante de Portugal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Francisco Conceição, atacante de Portugal, foi mais um a sair em defesa de Cristiano Ronaldo, que enfrenta críticas desde o empate com RD Congo pela Copa do Mundo.

O atacante foi questionado se o elenco da seleção se sente obrigado a tocar a bola para o camisa 7. Conceição não só negou como ressaltou a qualidade de Cristiano Ronaldo.

"Não, o Cristiano tem a sua qualidade de fazer gols, não há ninguém como ele nesse ponto, e nós não temos essa obrigação, essa necessidade de passar a bola para ele. [Eu] Passo a bola para quem está mais desmarcado", disse Francisco Conceição

Ele apontou ainda que a decisão do passe acontece em "milésimos de segundo": "Não é que tenha tempo para pensar em quem é o colega que esta ao meu lado, fazemos por instinto, são milésimos de segundo, não há tempo para isso, e o Cristiano está aqui para ajudar como qualquer colega de seleção", completou

Ontem, Diogo Dialot afirmou que CR7 segue como referência interna e minimizou críticas. Cristiano Ronaldo teve uma atuação apagada na partida contra os congoleses e só conseguiu finalizar no segundo tempo. Ele não marca pela seleção desde outubro do ano passado.

Pressionada para vencer, Portugal enfrenta o Uzbequistão na terça-feira (23). A partida será às 14h (de Brasília), em Houston (EUA).