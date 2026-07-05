'Não somos inferiores', diz atacante mexicano antes de enfrentar Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raúl Jiménez, atacante do México, diz que sua seleção tem condições de jogar de igual para igual contra a Inglaterra amanhã, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 21h (de Brasília).

Jiménez atendeu a imprensa mexicana após o treino da seleção. O atacante foi perguntado sobre como o México está se preparando para enfrentar a Inglaterra, uma seleção mais forte tecnicamente.

"Simplesmente mostrando a eles que não somos inferiores, que podemos competir em igualdade de condições, que podemos jogar bem. Temos o apoio de todos os torcedores aqui no México, no Azteca,que fizeram isso ser sentido nestes jogos que disputamos aqui. Vamos entrar em campo e jogar como temos jogado nestas partidas", disse Raúl Jiménez, atacante do México.

Jiménez também foi perguntado sobre Jordan Pickford, goleiro da Inglaterra. Atuando pelo inglês Wolverhampton, o atacante mexicano já enfrentou o goleiro inglês, que atua no Everton, em confrontos na Premier League.

"O goleiro do outro lado é a nossa menor preocupação. Se chutarmos no canto como fizemos outro dia, nenhum goleiro conseguirá defender. Ele é um ótimo goleiro, por isso está na Premier League há tanto tempo e é o goleiro titular da seleção inglesa. Temos que saber que não será fácil', continuou Raúl Jiménez.

Álvaro Fidalgo também falou com os jornalistas. O meia mexicano afirma que o México está preparado para avançar para a próxima fase.

"Se você quer ir longe, precisa enfrentar os melhores. Amanhã é um grande teste, e por que não sonhar em chegar às quartas de final? Estamos prontos para isso. Estamos falando de jogar as oitavas de final no Estádio da Cidade do México contra a Inglaterra. Só isso já nos deixa extremamente animados. Estamos todos muito felizes. Desde que os grupos e os possíveis confrontos foram anunciados, todos nós sonhamos com um jogo como este. Estamos preparados e prontos para o desafio que temos pela frente", disse Fidalgo.