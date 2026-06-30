'Não sei o que estava fazendo ali', diz Diop sobre gol contra a Holanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Issa Diop admitiu que nem sabia o que fazia na área adversária ao marcar o gol que salvou Marrocos contra a Holanda. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os marroquinos avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer por 3 a 2 nos pênaltis.

Em entrevista à Bein Sports, o defensor revelou surpresa com o próprio posicionamento no gol de empate de Marrocos. "Eu subi e, para falar a verdade, nem sei muito bem o que estava fazendo ali. Sabemos muito bem que o Chems tem essa qualidade no cruzamento, e eu só tentei me colocar em um espaço para marcar", declarou o jogador, após aproveitar um cruzamento de Chemsdine Talbi.

Apesar da classificação heroica, o zagueiro preferiu conter a euforia do grupo. "Foi apenas uma fase de 16 avos de final. Ainda restam muitos jogos e, se queremos mostrar que somos uma grande equipe, precisamos ir longe na competição".

Quem ficou feliz com o gol de Diop foi o técnico Mohamed Ouahbi, que revelou que já previa um gol decisivo do zagueiro. "Ele merece muito isso, sinceramente. Chegou à seleção há pouco tempo, mas eu o vejo todos os dias nos treinamentos, com a calma que transmite, a maneira como orienta todo mundo e conversa com cada companheiro. É uma força tranquila.", afirmou à Bein Sports.

"Eu disse a ele que sonhava vê-lo marcar um gol importante pelo Marrocos. Sabia que isso aconteceria. Esse desfecho nos enche de entusiasmo e dá vontade de comemorar, mas precisamos manter os pés no chão. O próximo jogo será outra história", disse ainda Ouahbi.

Marrocos venceu a Holanda por 3 a 2 nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo normal. O gol salvador de Diop garantiu a sobrevida dos marroquinos, que carimbaram a vaga na próxima fase após a disputa de penalidades máximas.

Classificado, o Marrocos agora encara o Canadá, um dos anfitriões da Copa, valendo vaga nas quartas de final. O jogo acontece no próximo sábado (4), às 14h (de Brasília), em Houston (EUA).