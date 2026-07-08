Não sabe o que fazer no 1º dia sem jogos da Copa? Personalidades indicam 'X-Men', teatro e padaria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quarta-feira (8) é o primeiro dia sem jogos da Copa do Mundo de 2026. Um dia frio (em São Paulo, mínima de 13°C e máxima de 21°C). Também como na música de Djavan, a solução é encontrar um bom lugar para ler um livro. Ou ver uma peça. Assistir a uma série.

Veja, a seguir, dicas de personalidades como Milton Cunha, Derico e Nicole Bahls sobre o que fazer no dia sem Copa.

Milton Cunha, carnavalesco

"A minha dica: vá ao teatro. Dessa forma, com esse apoio, a gente transforma a nossa dramaturgia em algo que mexa tanto com os nossos corações quanto as outras coisas, tipo Copa do Mundo. Vamos apoiar os nossos artistas e técnicos do teatro."

Chico Barney, colunista do UOL

"'X-Men '97'! Na quarta sai mais um episódio da segunda temporada [Disney+]. É um jeito bem mais divertido de lidar com as frustrações da meia idade do que esse papo de futebol."

Gregorio Duvivier, ator e escritor

"'Saudade do que Nunca Fomos' (ed. Elefante), do Fabio Luis Barbosa, é um puta livro que ajuda a explicar nossa relação conturbada com a amarelinha -e reviver nossas alegrias e nossos traumas."

Valentina Bandeira, atriz

"A nova temporada de 'De Férias com o Ex Diretoria' está boa demais. Dá para maratonar os episódios que já saíram na quarta [Paramount+]. Na quinta, de quebra, ainda sai mais um. Vale a pena. 'De Férias com o Ex' é sempre bom."

Derico, músico

"Quarta-feira é um ótimo dia para ler um bom livro. Sugiro 'Antes que o Café Esfrie', de Toshikazu Kawaguchi (ed. Valentina). Um livro pertinente aos dias atuais, de pouca paciência, de pouca esperança, de pouca gentileza. Leiam, a vida vai mudar!"

Fafy Siqueira, atriz

"Tenho uma ótima dica: ir ao Teatro Vivo assistir a Denise Stoklos na peça 'Mary Stuart'. Você vai ver uma brasileira que carrega seu país na alma, oferecendo arte pura!"

Nicole Bahls, modelo e influenciadora

"No meu caso, eu vou dar mais amor e carinho para meus animais."

Bruno Aleixo, personagem do humorista português João Moreira

"Dia 8 de julho é o Dia do Padeiro no Brasil. Seja amigo do seu padeiro! Pague o seu calote já hoje, em vez de esperar pelo final do ano. Se não tiver dívida na padaria, coma três refeições lá: café da manhã, almoço e lanche da tarde."