'Não me arrependo', diz meia francês que quis defender Marrocos na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques da campanha de Marrocos na Copa do Mundo  que terminou nesta quinta-feira (09), com a eliminação para a França nas quartas de final  Ayyoub Bouaddi se manteve firme na decisão de ter escolhido a seleção marroquina. Ele, que nasceu e cresceu na França, poderia ter escolhido por defender a equipe que o eliminou, mas não se arrependeu.

Não me arrependo de ter escolhido o Marrocos. Tenho muito orgulho de ter escolhido o Marrocos. Sempre disse que foi uma escolha feita com o coração, e tenho muito orgulho de defender o Marrocos. Independentemente do que aconteça -- e é importante que os jogadores, a comissão técnica e todos os envolvidos saibam disso -- sempre daremos tudo pela camisa. Temos orgulho.Ayyoub Bouaddi, após França 2 x 0 Marrocos

Filho de pais marroquinos, Bouaddi nasceu em Senlis, na França. O meio-campista vestiu a camisa francesa em todas as categorias de base e, num caminho natural, seria a próxima grande joia da estrelada equipe da França.

Só que, com apenas 18 anos, Bouaddi tomou um decisão fora do esperado. Com planos de jogar a Copa do Mundo já em 2026, ele optou por defender Marrocos  já que ainda não tinha sido convocado pela equipe principal da França e não estaria presente na delegação para este ano.

O UOL apurou que a França fez esforços para convencê-lo a mudar de ideia, inclusive com Didier Deschamps e Zinedine Zidane conversando com o jovem. Mas Bouaddi escolheu por Marrocos, que já o oferecia uma vaga como titular em seu plantel. E a escolha não foi tão difícil devido à forte ligação que tinha com o país africano devido à família.

Apesar da eliminação nas quartas, a escolha por Marrocos vem se mostrando correta pelo meio-campista. Bouaddi foi um dos destaques da seleção marroquina nesta Copa e já chamou atenção dos holofotes do futebol mundial.