Namorada de Haaland vibra após eliminação do Brasil: 'Loucura'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após ver o namorado Erling Haaland comandar a vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, Isabel Johansen comemorou a classificação às quartas de final da Copa do Mundo 2026 nas redes sociais.

A ex-jogadora de futebol compartilhou registros da festa da família e amigo ainda no estádio MetLife Stadium, chamado oficialmente pela Fifa de Estádio de Nova York/Nova Jersey.

Isabel resumiu a emoção norueguesa com a vitória: "Loucura". Ela não escondeu o orgulho do namorado, que tocou 30 vezes na bola em todo o jogo, deu 13 passes e finalizou quatro vezes: três delas no alvo e duas para balançar as redes em um intervalo de 11 minutos.

Além dos registros com o atacante e amigos, Isabel também compartilhou imagens da festa dos torcedores. Com a vitória da Noruega avançou para as quartas de final, onde irá enfrentar o vencedor do duelo entre México e Inglaterra.

Haaland também postou uma foto após a partida ainda no vestiário do estádio. O jogador tirou uma foto do próprio rosto e escreveu: "Well well well" ["ora, ora, ora", em tradução livre para o português], além de incluir um emoji de risada.