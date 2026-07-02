Na Copa das estrelas, Cristiano Ronaldo joga 100% do tempo, mas segue ofuscado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Eu sempre chego. Cedo ou tarde, estou lá". Ao ter seu desempenho comparado ao dos outros artilheiros na "Copa das Estrelas", logo após marcar dois gols contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo deu uma resposta típica de sua forte personalidade.

Embora a atuação do atacante tenha sido ótima naquela partida, bem como de toda a equipe portuguesa, ao fim da fase de grupos, pode-se pode dizer que Cristiano é a estrela que menos brilhou na Copa do Mundo até agora.

Foram dois empates passando em branco e um bom jogo contra a seleção mais modesta do grupo K, que resultaram no segundo lugar, atrás da Colômbia.

O desempenho do craque português, presente durante os 90 minutos dos três jogos, ainda não convenceu. No entanto, isso não muda a importância para o time do camisa 7, aproveitado durante todo o torneio e nem sequer substituído até o momento.

Por outro lado, os outros grandes nomes da competição, que aliás irritaram Cristiano quando citados naquela pergunta, tiveram um excelente início de Copa. Alguns deles, por sinal, foram poupados na terceira rodada e mantêm números superiores aos do maior artilheiro do mundo em atividade.

CRISTIANO RONALDO E PORTUGAL DEVENDO NA COPA

Aos 41 anos, esta deve ser a última Copa de Cristiano Ronaldo. O português, que nunca fez um Mundial memorável, tem nesta edição a oportunidade de deixar seu nome na maior competição de futebol do mundo. Até o momento, porém, falta ser mais decisivo.

Cristiano soma três partidas e dois gols até agora. As estatísticas do camisa 7, segundo o Sofascore, não correspondem à sua carreira ou o peso que possui na seleção portuguesa: foram 13 chutes, sendo seis ao gol, e três faltas sofridas. Além disso, perdeu 18 bolas e não deu nenhum drible ou assistência.

E os resultados coletivos também ficaram aquém da expectativa: Portugal empatou duas partidas, contra Congo e Colômbia, e venceu o Uzbequistão por 5 a 0. Com exceção da goleada contra a seleção tida como a mais fraca da chave, nos dois jogos os portugueses foram pouco criativos e penaram para criar oportunidades.

Os colombianos, inclusive, foram melhores no confronto direto, no qual precisavam apenas do empate, e ficaram mais perto de vencer que de sair com a derrota: 24 chutes da Colômbia e 13 de Portugal, com duas chances claras para cada lado, 15 desarmes colombianos e nove portugueses, além da superioridade sul-americana na posse de bola: 55% a 45%.

COMO ESTÃO AS OUTRAS ESTRELAS

A alcunha de "Copa das Estrelas" não é por acaso: os artilheiros até agora são Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com seis gols, e, em seguida, Erling Haaland e Harry Kane, com cinco, e Ousmane Dembélé e Vinicius Júnior, com quatro.

Assim como Cristiano, todos dispensam apresentações e fazem jus ao adjetivo de estrelas. Há, no grupo, grandes craques como Messi e Mbappé, dois vencedores de prêmio de melhor do mundo e os dois melhores centroavantes da atualidade.

Da lista, além de balançarem as redes, três nomes contribuíram com passes para gol: Mbappé e Dembélé deram duas assistências, enquanto Vini contribuiu com uma.

Cada um para sua seleção, os seis atletas foram determinantes e lideraram suas equipes, que, com exceção da Noruega (no mesmo grupo da França), ficaram com o primeiro lugar de suas chaves.

Para além dos números frios, os seis tiveram atuações em que decidiram diretamente os resultados de ao menos uma partida na fase de grupos: os dois primeiros jogos de Messi, em que só ele marcou os gols argentinos, o gol de Vini no empate contra Marrocos e os dois gols e a assistência na vitória contra o Haiti, os gols de Haaland contra Senegal, de Mbappé também contra Senegal e de Dembélé contra a Noruega.

No mata-mata, Kane já foi determinante para o resultado ao marcar duas vezes na virada por 2 a 1 contra a República Democrática do Congo, e Haaland na vitória norueguesa contra a Costa do Marfim.

CRISTIANO FOMINHA? ARTILHEIROS DA COPA TIVERAM MAIS DESCANSO

De todas as grandes estrelas da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo foi o único que atuou durante os 90 minutos das três primeiras partidas.

O dado mostra, além da relevância de Cristiano para o time de Roberto Martínez, o ímpeto dele naquele que deve ser ser o seu último Mundial, que também se observa nas entrevistas do grupo.

"Esta é a sexta Copa dele, mas posso dizer que, internamente, parece a primeira em termos de intensidade, força emocional e importância de estar preparado para liderar o grupo", disse Martínez.

Porém, em campo, Cristiano só foi artilheiro em um jogo em que seus gols não decidiram a vitória - 5 a 0 contra os usbeques. Após os dois gols, quando perguntado sobre a má estreia, o craque desabafou:

"Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava aposentado do futebol. Mas aguentei, como sempre aguento, porque acredito mais no trabalho do que em outra."

Se o camisa 7 foi aproveitado em todos os minutos da Copa, as outras estrelas, porém, não. E ainda tiveram melhor proveito com menos minutos.

Na fase de grupos, Haaland foi poupado do terceiro jogo, contra a França, e não entrou em campo, enquanto Messi começou no banco de reservas diante da Jordânia e entrou aos 15 do segundo tempo. Mesmo assim, deixou sua marca com um gol de falta. Dembélé saiu antes dos 25 do segundo tempo de dois jogos, contra Iraque e Noruega. Já Kane, Vini e Mbappé saíram no fim da partida em um jogo cada.

A próxima oportunidade para Cristiano Ronaldo se aproximar dos artilheiros - ele tem dois, Messi e Mbappé têm seis - será na nesta quinta-feira (2), contra a Croácia, quando o mata-mata começa para a seleção portuguesa. O jogo será às 20h (de Brasília).