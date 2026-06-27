Muslera, goleiro do Uruguai, reconhece falhas e lamenta eliminação na Copa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O goleiro uruguaio Fernando Muslera disse nesta sexta (26), ao deixar o estádio de Guadalajara, no México, que reconhecia não ter feito uma boa Copa do Mundo, e pediu desculpas aos colegas de equipe e aos uruguaios como um todo.

"Nunca imaginei estar sofrendo tanto por este esporte, ainda mais com todo o trabalho que fiz, pela forma como me preparei", disse ao jornal esportivo Ovación.

A seleção uruguaia foi eliminada da Copa do Mundo após a derrota por 1 a 0 para a Espanha. Muslera falhou no gol de Álex Baena, no fim do primeiro tempo.

"Esse esporte tem isso, essa posição tem isso, às vezes te dá muito e às vezes te tira", disse o goleiro uruguaio.

Muslera chegou ao Mundial na América do Norte prestes a completar 40 anos. Ele fez aniversário um dia depois de sua estreia, em Miami, no empate de 1 a 1 contra a Arábia Saudita. Contra Cabo Verde, Muslera tomou dois gols.

Na partida contra a Espanha, o goleiro chegou a ser substituído no intervalo e não voltou para o segundo tempo.

O técnico Marcelo Bielsa afirmou que foi o próprio Muslera quem decidiu não voltar para a etapa final. Com a eliminação na fase de grupos, a seleção uruguaia repete o resultado da Copa de 2022, no Qatar.